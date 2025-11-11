コレ買って大正解だったよ！雨の日のプチストレスから解放♡持ち運びに便利な100均傘カバー
雨の日のお出かけに便利な傘カバー。先日セリアで、肩から掛けて移動できる優れものを発見しました。誰もが感じるあのプチストレスを解消できるうえ、両手も空くのでお買い物や移動がラクチンに♪ しかも、繰り返し使えて110円（税込）とリーズナブルながら、使い勝手は抜群でした！ さっそく詳しく見ていきましょう。
商品名：傘の肩掛けカバー
商品情報
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：タテ72×ヨコ12×マチ8cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4984831055261
雨の日に欠かせない便利グッズ見つけた！セリアの『傘の肩掛けカバー』
雨の日は、屋内で傘を持ち歩くときに洋服やほかの荷物まで濡れてしまうのがネックですよね…。
そんな悩みを解決してくれる便利グッズの傘カバーをセリアで発見！
その名も『傘の肩掛けカバー』というアイテムで、この袋に入れれば濡れずに長傘を肩から掛けて持ち歩けるんです！
ビニールよりも少し厚手でしっかりした素材感。半透明なので見た目が安っぽくならないのも嬉しいポイントです。
洋服が濡れずに移動もラクチン♪
親骨の長さが65cmまでの傘に対応しています。
カバーの上部にある紐をきゅっと絞れば、傘をすっぽりと包んでくれます。
バッグ感覚で肩に掛けられるので両手が塞がらず、屋内の移動やお買い物の際にも邪魔になりません。
また、電車や車の移動中に座っても濡れている部分を袋で覆うことができるので、洋服や靴が濡れず快適に過ごせますよ。
傘の肩掛けカバーは、軽量でコンパクトに折りたたむことができるので、バッグに入れてもかさばりません。お出かけ用のバッグに忍ばせておけば、急な雨でも安心ですね。
今回は、セリアの『傘の肩掛けカバー』をご紹介しました。
たったの110円（税込）でプチストレスを解放できて、繰り返し使えるので、雨の日の必需品になりそうです。
ぜひ気になった方はセリアでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。