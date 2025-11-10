»³ËÜÍ³¿¤¬ÅþÃ£¤·¤¿¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÎÎ°è¡É¡¡¤ï¤º¤«¿ôÆü¤Ç¡ÄLA¥á¥Ç¥£¥¢¶ÃØ³¡Ö2000000¡×
WSÁ°¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô150Ëü¿ÍÁ°¸å¤À¤Ã¤¿
¡¡°ìµ¤¤Ë¡ÈÃÎÌ¾ÅÙ¡É¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏMVP¼õ¾Þ¤ÈÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôµÞÁý¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¼«¼ÒSNS¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2Ç¯ÌÜ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ç¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£3¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²èÌÌ¤òÊÂ¤Ù¡¢Á´°÷¤¬200Ëü¿Í°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¤Þ¤Ç¤Ï»³ËÜ¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï150Ëü¿ÍÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë50Ëü¿Í¶á¤¯Áý²Ã¤·¤¿³Ê¹¥¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Î¿Íµ¤¤Ï¤É¤ó¤É¤ó³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤È¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¤Ï9²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¤â´°Åê¡¢Âè3Àï¤Ï±äÄ¹18²ó¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÂè6Àï¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤¤¡¢Âè7Àï¤ÏÃæ0Æü¤Ç9²óÅÓÃæ¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤â¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤âÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë