このかわいさ、さすがに反則！？ YouTubeチャンネル「にぼしらちゃんねる」では、子猫の“へそ天”の様子が配信され、動画のコメント欄には「素晴らしいへそ天！」「永遠に見ていられる」との声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが「にぼしちゃん」が見せてくれた《へそ天＋バンザイ》のサービスショットです！

まずは腕に抱えて安定させ…

注目を集めたのは「【史上最高にかわいい寝方】子猫のヘソ天で鼻血が止まりません」という動画。クリクリの目が愛くるしい子猫の「にぼし」ちゃんが、おいしそうに水を飲んでいるところから始まります。

今回の動画では、にぼしちゃんが特技「へそ天」をお披露目してくれます。早速その作り方（？）を紹介していきましょう。

「もう眠いニャ〜」と疲れて眠くなったにぼしちゃんを、まずは腕に抱えて安定させます。ぐっすり寝ているので、そ〜っとベッドの上に置いてあげましょう。ここでなでてあげるのがポイント。なで方が下手だと起きてしまうので、頭から包み込むようにナデナデすると再び眠りに落ちてくれます。

次は形を作っていきましょう。前足をお行儀よく体に沿わせ、後ろ足も真っ直ぐになるように整えます。一直線のあおむけになったら……これで「へそ天」の完成です。

すっかり夢の中にいるにぼしちゃんの「へそ天」姿を、上から下まで堪能。形が崩れたら、優しく元の位置に戻してあげましょう。なすがままのにぼしちゃんは、バンザイも見せてくれました。安心しきった寝姿が尊すぎます。

かわいすぎるにぼしちゃんの「へそ天」を見た人たちは「これは反則！」「ひゃ〜！ これはかわいすぎる特技だわ」「萌え萌え〜！」「こっ……これはヤバイですーーーー」と大興奮が止まらないようでした。キュートな「へそ天」をぜひ動画でもチェックしてみてくださいね。