REGZAゲーミングモニター「RM-G276N」

　「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZAゲーミングモニター

RM-G276N（TVS REGZA）

2位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi

C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

3位　MOBIUZ EX251

EX251（BenQジャパン）

4位　REGZAゲーミングモニター

RM-G245N（TVS REGZA）

4位　VA249HG

VA249HG（ASUS）

6位　MAG 274QF

MAG 274QF（MSI）

7位　ZOWIE XL2540K

XL2540K（BenQジャパン）

7位　TUF Gaming VG259QR

VG259QR（ASUS）

9位　Xiaomi ゲーミングモニター G24i

P24FCA-RGGL（Xiaomi）

9位　Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor

G2411P（HKC）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。