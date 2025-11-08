勝利を映す究極の視界 ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10 2025/11/8
「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）
2位 Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）
3位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
4位 REGZAゲーミングモニター
RM-G245N（TVS REGZA）
4位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
6位 MAG 274QF
MAG 274QF（MSI）
7位 ZOWIE XL2540K
XL2540K（BenQジャパン）
7位 TUF Gaming VG259QR
VG259QR（ASUS）
9位 Xiaomi ゲーミングモニター G24i
P24FCA-RGGL（Xiaomi）
9位 Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P（HKC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
