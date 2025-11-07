KAT-TUNのラストコンサート『Break the KAT-TUN』が11月8日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで予定されている。グループ活動は2025年3月末をもって幕を下ろし、亀梨和也は事務所を退所して独立。上田竜也と中丸雄一は、個人として事務所での活動を継続している。そんな3人がこの日のために再び集結し、ラストコンサートを開催するのだ。

■デジタル時代を切り拓いたKAT-TUNの先進的な挑戦

KAT-TUNは、堂本光一がMCを務める音楽番組『ポップジャム』（NHK総合）で、堂本の専属バックダンサーとして2001年にグループを結成したのがはじまり。メンバーの名前の文字をとって“KAT-TUN”と名づけられ、のちに真ん中のハイフンはメンバーを繋ぐファンを表すのだと意味づけられた。

ジュニア時代から、襟足を長めにした茶髪、デニムにブーツといったスタイルで、メンバーのワイルドな雰囲気が当時としては新鮮に映ったのを、今でも覚えている。個性的でエッジの効いたファッションを含め、それまでのアイドル像をまた違った角度から広げて人気を獲得していった。

2002年8月、東京・東京国際フォーラムで初の単独ライブ『お客様は神サマーConcert 55万人愛のリクエストに応えて!!』を開催。デビュー前のグループにもかかわらず、約55万人が応募したことも大きく話題を集めた。コンサートツアーのほか、ソロ活動も盛んだった。特に亀梨は、2005年1月期放送の『ごくせん』第2シリーズ（日本テレビ系）に、当時同じくグループのメンバーだった赤西仁とともに出演。やんちゃでありながらファッショナブルな高校生役が大ヒットし、高視聴率を獲得し、知名度は一気に全国区へ。グループ人気がさらに加速した。

同年にはドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）で、事務所伝統とも言える金田一一役を亀梨が受け継いだ。さらに亀梨は、ドラマ『野ブタ。をプロデュース』（日本テレビ系）に山下智久とともに出演。“修二と彰”として一世を風靡。主題歌の「青春アミーゴ」は、平成を代表する大ヒットシングルとなった。

CDデビュー直前の2006年3月には、東京ドームでコンサートを開催。そして、同年3月22日にシングル『Real Face』、アルバム『Best of KAT-TUN』、DVD『Real Face Film』の3作同時リリースで華々しくデビューを飾った。以降、冠バラエティ番組やラジオ番組、グループでの作品リリース、コンサート開催のほか、引き続きソロ活動も積極的に行っていった。

KAT-TUNの活動は、時流に合わせた革新的な展開も特徴のひとつだった。それまでは同じ事務所に所属するグループ／アーティストの作品はフィジカルでのリリースのみが常だったが、KAT-TUNは2013年8月に配信形式でも楽曲を展開し、music.jpにて期間限定で「BOUNCE GIRL」を独占配信を実施。今でこそ配信というのはメジャーなリリース方法ではあるが、事務所グループ／アーティストの当時の手法としてはセンセーショナルな取り組みだった。また、デビュー15周年を迎える直前の2021年3月には、シングル『Roar』でデジタル配信を行ったほか、配信限定でシングル「CRYSTAL MOMENT」をリリースするなど時代の変化に柔軟に対応していった。

■KAT-TUNが築いた数々の“事務所初”、充電期間を経て見せた覚悟と誠実さ

また、音楽配信に加えて、事務所内でイベントなどのライブ配信の先陣を切ったのもKAT-TUNだ。デビュー12周年の記念日である2018年3月22日、横浜・大さん橋で開催された初の野外イベント『KAT-TUN 2018 FIRST IMPRESSION - Ask Yourself』をLINE LIVEで生中継し、現地に来ることが叶わなかった全国各地のファンも楽しませた。さらに同年、『KAT-TUNの世界一タメになる旅！+』（Paravi）がスタート。バラエティ番組の配信は、事務所として初のことだった。東京ドームで行われた『KAT-TUN LIVE 2018 UNION』で、“天の声”によって発表されたのも懐かしい。

グループ活動に加えて、各メンバーがソロでドラマやバラエティ番組、舞台への出演を重ね、さまざまな経験とキャリアがあり、トーク力やバラエティ力の安定した強さが、制作サイドも安心して彼らにさまざまなコンテンツを任せられたのではないだろうか。誰もが手探り状態だったデジタル手法の過渡期を、ファンとともに支えてきたグループなのだ。

メンバーの活動休止や脱退を乗り越えながら、2016年4月、5月には、デビュー10周年を記念した3大ドームツアー『KAT-TUN 10TH ANNIVERSARY LIVE TOUR "10Ks!"』を開催。最終公演となる東京ドームでのコンサートをもって、グループは充電期間に入った。“充電期間”を設けるというのも当時は珍しいことで、さまざまな苦難のなか、静かに活動を続けることもできなくはなかっただろう。しかい、これも長らくセルフプロデュースを行ってきた主体性ゆえか、自らその歩みを見直す期間を設けるという大きな決断に、彼ららしい勇気や誠実さを感じた。

2018年1月に活動を再開。前述したライブの生配信や冠バラエティ番組の配信へと繋がっていく。2021年には『第72回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）に初出場を果たすなど、“嬉しい驚き”をもたらすのもまた、彼らの活動の特徴と言えるだろう。

そして、誰もが衝撃を受けたであろう解散発表。2025年3月31日にはファンクラブ会員向けに『Thanks to Hyphen 2025』として生配信を行い、3人はそれぞれの道へと歩んでいくこととなった。

「事実は小説より奇なり」という言葉があるが、このような未来を誰が想像しただろうか。荒波とも呼ぶべき出来事が起こっては、それを力強く、時にはユーモアを交えながら、彼ららしく乗り越えてきた。突然の解散をきっかけに彼らは別々の道へ進むことになったが、最後の最後までKAT-TUNのファンを思い、直接感謝を伝えようという意思を貫いた、その証が今回のラストコンサートだろう。

秋のZOZOマリンスタジアムを舞台に、どんなステージを見せるのか。大きな帆を掲げ、荒々しく出航した彼らの旅。KAT-TUNのステージではお馴染みの炎が、さまざまな感情を焼き払うようにして、最後の最後まで力強く走り抜くのだろうと想像する。彼らの人生のひとつの区切りとして、新たな門出、新たな出航の時を力強く応援したい。

