モデルのみりちゃむこと大木美里亜（23）が5日放送の日本テレビ系「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜」（水曜後11・59）に出演。「やりづらい」と思う先輩女性タレントを実名で告白した。

この日は「飲み会で3時間酔ったフリでやり過ごしている」を検証。飲み会にはみりちゃむのほか、「流れ星」のたきうえ、元AKB48の福留光帆、「カカロニ」栗谷、おじさんエキストラのヤタさんの5人が参加。そのうち、栗谷は他のメンバーにバレないようにシラフで参加し、この飲み会を元HKT48の村重杏奈やベッキーらスタジオメンバーが見守った。途中で、シラフの人間がいると知った状態でも、バレずにやり過ごせるのかという酒人狼に。さらに、もう1人、シラフの人間がいることも明かされた。

そんな中、スタッフから「嫌いな先輩を教えてください」と質問が。みりちゃむは「こんなのアンケートになかったじゃん！」ともらしつつ「ちょっとめんどくせえなと思ったのは、港区に住んでる…家賃3万円とかの」とお笑いタレントでラジオパーソナリティーの岡田康太を名指し。「どんだけ罵倒しても、うまいことそれを受け取るわけでもなく、“なんとかだからね”“こうだからね”みたいな感じで。本当に芸人やってたのかなって」とバッサリ。

これにスタジオは「ねえ、これ放送すんの大丈夫？」「危ない」「企画がずれてるぞ、完全に」と暴露トークにスタジオが騒然。

さらに「やりづらいなと思うのは、村重さんで」と、突然名前を挙げられた元HKT48の村重杏奈もスタジオで「え？」とあ然。みりちゃむは「全く嫌いとかじゃないんですけど、村重さんもわーってキレたりする時もあるんですよ。“私、これ、どの立ち位置でいけばいいんだ”って毎回なるんですよ」と明かした。

まさかの告白に村重は「え、そうなんだ。こわーい！」を衝撃。ベッキーも「怖い、思われてるよ」と苦笑した。