ビリー・ジーン・キング氏が大谷夫妻を投稿

ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、本拠地で行われたワールドシリーズ連覇のセレモニーに真美子夫人と参加した。そんな中、セレモニー様子を世界的な大物も2人を投稿していた。

大谷はダウンタウンで行われたパレードに真美子夫人と参加。詰めかけた大勢のファンに向け、手を振り、笑顔を浮かべていた。その後はドジャースタジアムのパレードに登場。ファンに向けて「 I’m ready to get another ring.Let’s go！（もう一つのリングを取る準備はできています。レッツゴー！）」と英語でスピーチした。

セレモニーでの大谷と真美子夫人の様子を公開したのは4大大会通算39勝を誇る女子テニス界のレジェンド、ビリー・ジーン・キング氏。現在はドジャースの共同オーナーを務めている。キング氏は「ロサンゼルスで、連覇したワールドチャンピオンたちに盛大な歓迎を！ ドジャースのワールドシリーズ優勝、改めておめでとうございます。そして素晴らしい！」と投稿した。

続けて「この街は本当に最高の祝賀パーティーを開く方法を知っていますね！」とコメント。その投稿の中にはトロフィーの左右で笑顔で映る大谷夫妻の様子もあった。（Full-Count編集部）