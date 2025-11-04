【RIZIN】平本蓮、大晦日復帰“消滅”で来春に照準か「可動域まだ戻らず」 術後9カ月経った現状を明かす「なかなかに重症」
総合格闘家の平本蓮が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の復帰戦と術後の現状について言及した。
■「練習はしているが、なかなかに重症」
大晦日大会での復帰が有力視されていた平本は「たぶん、大晦日は試合ない」と言及。
平本は2月に右肩の「外傷性肩関節不安定症」の手術を受けたが完治には平均1年間かかるとし、「（回復には）2月後半までかかる。実際、可動域とかなにも復活してない。練習はしているが、なかなかに重症なケガ。だから復帰戦は来年になる」と現状を明かした。
「時期で言うと、来年の春くらい」と、新年一発目大会への出場に意欲を見せた平本。手術明けではあるものの「ずっと練習してたので、当たり前に強くなっている」と語り、「自分の強みをより生かせる自信が出てきた。復帰戦ではいい試合を見せられると思う」と自信を見せた。
平本は7月3日に「来年は3試合必ずします 全試合全部1RKOします」と自身のXで宣言。「3KOして4試合連続1Rフィニッシュ 成績を10戦7勝4KOまで持っていきます 夢のために」と決意表明していたが、2024年7月28日に行われた「超RIZIN.3」での朝倉未来戦以来の復帰戦に万全の状態で臨むことができるのか。
平本の復帰戦の行方に注目したい。