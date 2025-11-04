「大谷がホームランを打つたびに即日その本数×1km走る」──"本数×1km"とはつまり、大谷選手が1号HRを打ったら1km、仮に100号HRを打ったらその日のうちに100km走るということ。インフルエンサー・岩田ゆうたさん（23）は"大谷アンチ"になるため、MLBシーズンを通して、この過酷なチャレンジに挑んでいる。

【写真】53時間におよぶ”地獄の209kmマラソン…！「大谷翔平選手マラソン企画」に励む岩田さんの壮絶な日々

大谷選手は、レギュラーシーズンをホームラン55本で完走。ただし岩田さんは企画を続行し、くわえて「加算km数の増加」を決断したのだ。

これまで「即日その本数×1km走る」ルールだったが、ポストシーズンでは「本数×2km（ワイルドカード）、3km（ディビジョン）、4km（リーグ優勝決定）、5km（ワールド）」に変更した。すべては、大谷アンチになるため──。岩田さんと大谷選手の最終決戦の火蓋が切って落とされた。【全3回の第2回。第1回から読む】

＊ ＊ ＊

「ワイルドカードシリーズの初戦、大谷選手が2本目のホームランを打った瞬間、すぐに後悔しましたね。57km＋59kmの合計116kmマラソン、シャレにならないですよ。完走までに18時間14分かかりました」

──またしても最長記録更新となりました。

「とはいえ、実はそこまでシンドくなかったんです。もちろんある程度はキツかったんですが、95kmマラソンを乗り越えたからか、身体が慣れてきたのと、ペース配分を考えながら走れたのも大きかったですね。心配していたのは、翌日朝10時ごろから始まるドジャースの試合までに走り切れるのか？ということでした。いやぁ、間に合ってよかったです」

──それからは、意外とホームランは途絶えるんですよね。ワイルドカードシリーズは初日のみで、ディビジョンシリーズは4試合で0本。リーグ優勝決定シリーズも、最初の3試合は0本です。

「懸念していたのは、日数が空きすぎるといざマラソンが決まったときに、なかなか身体がついていかないこと。別に普段からトレーニングをしているわけでもないし、逆に普段は自宅とコンビニを往復するぐらいしか身体を動かしていないので。

そんななか迎えた、10月18日のブルワーズ戦。大谷が先頭打者ホームラン（ポストシーズン3号）を打つんです。真っ先に思い浮かんだのは『久しぶりすぎて走れるかな？』ってことでした」

──しかし、それどころではない事態に。2打席目は四球を選ぶも、4回裏の3打席目では超特大のソロホームラン（ポストシーズン4号）を放ち、続く7回裏の4打席目ではこの日3本目となるホームラン（ポストシーズン5号）を打ちました。

「『どうすんのこれ、ほんまどうすんの？』って感じでした。そもそも大谷選手が1試合3本打つことはメジャーでは過去1回しかなかったですし、しかも、この日は登板もしているんです。流石にないだろうと高を括っていました」

──結果として、この日は合計何km走ることになったんですか。

「209kmです。ポストシーズン2号時点の59kmを軸として、ホームランを打つごとに4km加算されていくので、3号63km＋4号67km＋5号71km。これだけで201kmなんですが、勝ち投手になった場合も距離が加算されるルール設定をしていたので、この日は、ポストシーズン1勝目時点の4kmを軸として＋4kmの8km。合計すると209という途轍もない数字になってしまいました」

──試合当時、Xのトレンドは大谷選手関連のワードで埋め尽くされていました。ただそのなかに「岩田ゆう（た）」の文字も……。

「大谷選手の関連ワードが15ぐらい占めているなか、僕の名前が6位ぐらいにあって。一般の野球ファンは意味がわからなかったでしょうね。『誰やコイツ』ってなっていたと思います」

──それほど、ファンは心配していたんだと思います。「マジで209km走るの？」って。

「実際、ヤバすぎました。まずコンディションがあまり良くなく、20km地点ですでに右足首に痙攣みたいな症状が出ていて……。ただ足首以外は元気ですし、これさえ治ればいくらでも走れる気持ちがあった。もう負担を軽減するために円を描くような走り方をするとか、ピストン走法をしてみるだとか。あんまり意味なかったと思うんですけど、神頼みみたいな気持ちで色々試しながら走りました」

──諦めるという選択肢はなかったのでしょうか？

「僕が結構頑固というか、『やるって言っちゃったから意地でも完走したい！』と気合いだけはあったので。とにかく何も考えず一歩でも前へ前へ……と機械のように足を動かしていました」

──この日は、激しい雨も降っていましたね。

「そうなんですよ、2日にわたる豪雨で。今回、マラソンコースにしている公園の脇に、荷物を置く用のテントを張って拠点を作ったんですけど、もう雨でビッショビショになっちゃって。機材は濡れるわ、片付けはしなきゃで、マラソンどころじゃない。

もちろん、体力も持っていかれますしね。スタッフが味噌汁を用意してくれたんですけど、飲んでいる最中もずっと身体の震えが止まらない。この企画始まって初めてマラソン中に仮眠を取ったんですけど、公園の平べったい岩の上で毛布とかも無かったので、身体はずっと限界ギリギリだったと思います」

──完走までにはどれぐらい時間がかかったのでしょうか。

「53時間5分でした。試合の日の16時から走り始めて、2日後の午前9時5分まで走りっぱなしだったので、完走直後は頭の中が『やっと帰れる』ってことでいっぱいでした。やっと岩の上じゃなくてベッドで眠れるぞ、と（笑）」

──マラソンの模様はすべてYouTubeで生配信されていましたが、完走の瞬間は、何人ぐらいの視聴者の方が見守っていたのですか？

「1万人を超えていましたね。応援のスーパーチャットもかなりきていて、合計で140万円ぐらいでしたかね。ほんとありがたかったです」

──前回のインタビュー（7月中旬）では、マラソン企画の収益は月1万円とお話しされていました。現在はどうですか？

「インタビューの翌月ぐらいから、一気にグワっと収益が上がって。8月は20万円ほどで、9月が70万円。10月はさらに増えると思います。おかげさまでバイトもせず、企画に集中できる環境を整えることができました。内訳は、広告収入よりもスパチャがほとんど。視聴者に支えられて活動できています」

企画史上最長の209kmマラソンを見事に完走した岩田さん。活動を振り返ると、得たものは非常に大きかったと話す。第3回では、環境の変化と急増した収益の使い道について、そして──はたして岩田さんは念願の"大谷アンチ"になれたのか、企画完走後の心境を明かしている。

（第3回につづく）