元俳優の江角マキコさん（58）が、化粧品ブランド「mado」のインスタグラムに登場。ほぼすっぴんの状態で現れた近影が話題を集めている。

引退から8年、現在の様子は

江角さんは、「mado」公式インスタグラムが2025年10月19日にアップした対談動画のダイジェスト版に、ローポニーテールに襟のついたグレーのニットワンピース姿で出演した。

江角さんは動画内で、アイラインを少し引いただけでほぼすっぴんの状態だと話している。江角さんの変わらぬ美しさについて、インスタグラムのコメント欄では「江角さん素敵な女優さんだったのになんで引退しちゃったんだろう」「お元気そうで良かったですね」「ショムニの江角マキコさん懐かしいです、ありがとうございます」といった声が寄せられた。

また、YouTubeにはフルバージョンの動画がアップされているが、そのコメント欄には江角さんから寄せられたというファンへ向けた次のようなメッセージが公開されている。

「私は引退しましたが、仕事していた時より私らしく家族や堀さんのようなお友達、楽しく過ごしています。今も思っていただき、本当にありがとうございます。ドラマなどを観てくださった方々への感謝を決して忘れていません。本当に、ありがとうございます♪江角より」（原文ママ）

報道各社によると、江角さんは17年1月、「一度立ち止まり、子供たちのために、今、私にしかできないことを選択し、専念する時期だと考えた」などとして芸能界を引退した。