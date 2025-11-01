【ゼンレスゾーンゼロ ジェーン・ドゥ】 予約期間：10月31日～2026年1月21日23時59分 2026年11月 発売予定 価格：22,440円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「ゼンレスゾーンゼロ ジェーン・ドゥ」を2026年11月に発売する。予約期間は2026年1月21日23時59分まで。価格は22,440円。

本製品は、ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」に登場する新エリ―都の特務捜査班所属「ジェーン・ドゥ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

ネズミのシリオンである彼女の特徴的な尻尾や耳、破れたタイツなども細やかに表現されており、彼女の愛用の武器やジャケットも見事に造形されているほか、購入特典として「アクリルキーホルダー」が付属している。

「ゼンレスゾーンゼロ ジェーン・ドゥ」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：高さ 約298mm（台座含め） 素材：PVC、ABS

購入特典「アクリルキーホルダー」

(C) miHoYo. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。