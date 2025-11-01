¡Ö¸øÊ¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¾¡Éé¤òÈò¤±¤ë¡ÈÂçÃ«ÂÐºö¡É¤ËÈ¿È¯¡ª¡¡ÂçÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¿½¹ð·É±ó¤ËÊÆµ¼Ô¤¬Ã²¤¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¸«¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×
¿½¹ð·É±ó¤Ç°ìÎÝ¤Ø¤ÈÉë¤¯ÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¿½¹ð·É±ó¤«¤é·è¾¡ÂÇ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ç¡¢²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë3-1¤Ç²÷¾¡¡£2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ì¤ËË¾¤ß¤ò·Ò¤¤¤À¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤ÎÉº¤¦¹¶ËÉ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£Î¾·³¤¬¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÆó»à2ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤¬2ÂÇÀÊÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¿½¹ð·É±ó¤ò·èÃÇ¡£¶¯ÂÇ¤ò¸Ø¤ë°ÎºÍ¤È¤Î¾¡Éé¤òÈò¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ì¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¡£Æó»à1¡¢2ÎÝ¤ÇÂ³¤¯¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬º¸ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÀè¼èÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤â2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤ÇÂ³¤¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬°ìµó¤Ë3ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÉ¬Á³Åª¤ÊÈ½ÃÇ¡É¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÂçÃ«¤¬2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4ÂÇÀÊÏ¢Â³Ä¹ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Âè3Àï¤Ç¤Ï5ÂÇÀÊÌÜ°Ê¹ß¤Ï5»Íµå¡Ê4·É±ó¡Ë¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë¾¡Éé¤òÈò¤±¤Æ¡ÖÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÏÀ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æó»à¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Æ±²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Þ¤Ç15ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¤È¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¥±¥Ó¥ó¡¦¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÁªÂò¤·¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃßÀÑÈèÏ«¤â¤¢¤Ã¤ÆÀä¹¥Ä´¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤ÂçÃ«¤È¤¤¤«¤Ë¾¡Éé¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£Å°Äì¤·¤¿·É±óºö¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÊÆµ¼Ô¤«¤é¤Ï°ÛÏÀ¤âÅê¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSportico¡Ù¤Î¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥àµ¼Ô¤Ï¡ÖMLBºÇ¹âÊö¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂç¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Ã¯¤â¤¬ÃÏµå¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÂçËç¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤»¤º¤Ë°ìÎÝ¤ËÊâ¤¯¤Î¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤È¤¯¤Ë¿½¹ð·É±ó¤ÏÍÍÑÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡2017Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿½¹ð·É±ó¤Ø¤Î°ÛÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥ë¡¼¥àµ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤¬ºÇ¹â¤ÎÁê¼êÁª¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ê¤«¤éÆÍ¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤À¤¬¡¢Ìîµå¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ç¤¢¤ì¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Çº£µ¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤È¤Ê¤ë36¤Î·É±ó¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ç¤¢¤ì¡¢ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î¼ê¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤Ï´ÑµÒ¤¬Ë¾¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤È¤Æ¤â¸øÊ¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö2002Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥½¡¼¥·¥¢´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¼çË¤¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ7ÅÙ¤Î¸Î°Õ»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¡¼¥·¥¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤â¥Ü¥ó¥º¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¿¤À»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤À¡Ù¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º´ÆÆÄ¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ó¤ÊÁªÂò¤ÏÅö»þ¤â·ù¤À¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤Ç¤âÂç·ù¤¤¤À¡£ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤È¾¡Éé¤ò¤·¡¢ÂÇ¤Ä»Ñ¤¬¸«¤¿¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤òÂåÊÛ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥àµ¼Ô¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ì¤À¤±µÕÉ÷¤Ë²×¤Þ¤ì¤è¤¦¤È¤â¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Ù¥ó¥Á¤¬ÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
