熊田曜子、ランウェイで“美腹筋”大胆披露 抜群のプロポーションに歓声【サツコレ2025AW】
グラビアアイドル・タレントの熊田曜子（43）が1日、札幌・北海きたえーる（北海道立総合体育センター）で開催された北海道最大級のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER』(略称:『サツコレ2025AW』)に登場した。
【全身ショット】ランウェイで美腹筋を大胆披露した熊田曜子
サツコレ初出演となる熊田はUP-Tステージに登場。へそ出しショートパンツに赤いファーコートを羽織った大胆なスタイリングでランウェイに現れると、観客からは大きな歓声が。堂々としたウォーキングと大人の余裕を感じさせる笑顔で札幌の寒さをものともしない抜群のプロポーションと美腹筋を披露し、圧倒的な存在感を放った。
今回の『サツコレ2025AW』のテーマは「ICE MONSTER」。これは樹木が雪と氷に包まれ、まるで巨大な怪物のような姿になる自然の造形美、“樹氷”を指す。ひとつとして同じ形のない樹氷のように、誰もが個性を認め合い、支え合い、自然と共に生きる。そんな強くしなやかな在り方を、ファッショントレンドを通じて表現する。
