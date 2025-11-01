バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第2話にて、SNSで注目を浴びた動画のギタリストが登場し、話題を集めた。

【映像】爆発的再生数を記録した高校時代の動画

Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、ディレクターはCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンが務める。

第1ラウンド「クラブオーディション」に、ハードロックバンドの一員として登場したイ・ジュノ（21歳）。彼は高校時代の映像がSNSで話題となり、スポーツ大会の際に校庭でAC/DCの楽曲をギターで弾いた映像が、163万回超もの爆発的な再生数を記録した。これを聞いた参加者たちの間には「あ、ハンリム芸術高校の？」「僕も見ました」「あの人なんだ」とどよめきが広がり、ジョン・ヨンファも「エフェクターをかけてましたよね」と、動画を見たことを伝えた。

ハードロックバンドは序盤からラウドな演奏で圧倒し、ボーカルのサギソモル（23歳）がロングトーンを響かせると、客席から大きな歓声が起こる。サビではボルテージを上げ、ジュノも見事なギターソロで沸かせた。動画と同じようなエフェクトを繰り出すと、「あれだ！」「これを直接見られるなんて痺れる！」と参加者も興奮したように叫んでいた。

激しいテンションのままに終盤まで走り抜けたハードロックバンド。演奏中、あまりの勢いに サギソモルは負傷してしまったようで、唇から血を流している。審査員は「血が出てる！」「いつケガしたの？」「あれぞロックだね」「血が出てもそのままやるんだね」と心配しながらも、彼らのロックスピリットを称えていた。

