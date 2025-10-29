ニッチェ江上、３歳長女“初ディズニーシー”でBDを祝福
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が29日までに、オフィシャルブログを更新。
27日に３歳の誕生日を迎えた長女を“東京ディズニーシー”で祝ったことを報告し、ラプンツェル姿で楽しむ娘の様子に「涙ちょちょぎれ」と胸の内を明かした。
江上のブログは、2020年９月に誕生した長男“とっちゃん”、2022年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
江上は27日に「３歳の誕生日！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「さっちゃん！！本日３歳のお誕生日 産まれてきてくれてありがとう」と娘へ愛情を込めたメッセージを送り、「この格好である場所へ…行ってきます」とラプンツェルのドレスを着た娘の姿とともに予告した。
翌28日には「誕生日に初ディズニーシー！！」と題し、「昨日、誕生日のさっちゃんと向かったのはディズニーシーでした」と誕生日に訪れた場所を報告。「最近どハマり中の、ラプンツェルのドレスを着て（プレゼントでいただきました）ニコニコなさっちゃん」「パーク内でシールをもらって、『どこに貼る？』ときかれ、『手！！』と即答。笑」とパークを満喫する娘の様子をつづった。
江上は「一番乗りたかった、ラプンツェルのランタンフェスティバルに乗って目を輝かせている姿を見て、私は涙ちょちょぎれ」と感動の瞬間を回想。「待ち時間でウトウトしてしまって、これは寝るかも！？と、戦々恐々としていた時に、『大丈夫！頑張って起きてる！』と、力強く言ってくれた事も、本当に嬉しかったです」「頼もしくなったね、プリンセス」と、成長を感じたエピソードも明かした。
また、息子は『トイ・ストーリー』のウッディの衣装で参加。キャストから「お！ウッディおかえり！」と声をかけられて嬉しそうな様子だったという。さらに“最推し”のミニーと会うこともでき、「最高の思い出」とミニーとハグする娘の姿も公開した。
今回のディズニーシー訪問には、ディズニー大好き芸人・ゆめちゃんも同行したといい「初心者の私たち家族をアテンドしてくれたゆめちゃん、本当にありがとう」と感謝を述べ、「素敵な誕生日になりました」と満足げにつづった。
最後は、帰り際には疲れから泣いてしまった娘が「お家が１番いい！お家でゴロゴロしたい！」と叫んでいたと明かし、「笑ってしまったし、共感しまくった母なのでした（笑）」とユーモアたっぷりつづり、改めて「さっちゃん！！お誕生日おめでとう そしていつもありがとう」と祝福の言葉で、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「さっちゃんお誕生日おめでとう」「もう３歳ですか？早いね」「プリンセスのドレス似合ってます」「主役のさっちゃんも、とっちゃんも嬉しい笑顔を見せてましたね」「素敵なお誕生日」「とっちゃんもさっちゃんも可愛い」「とっても可愛いプリンセス」「カッコイイウッディお兄ちゃん」「素敵な思い出が出来て江上さん良かっですね」「えのさんの優しさがとっちゃんにもさっちゃんにも伝わってるんですね！」「素敵な家族」「楽しい一日になってよかったですね」などの声が寄せられている。
