¡¡10·î28Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍèÆüÃæ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤Î½é²ñÃÌ¤ËÎ×¤ó¤À¡£Åìµþ¡¦¸µÀÖºä¤Î·ÞÉÐ´Û¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤ÆµÇ°»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÊÑ²½¡É¤ËÆüËÜ¹ñÌ±¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼¡¼¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉ½¾ð¤¬¹Å¤¤¡©ÀÐÇËÁ°¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ»þ¤ÎµÇ°¼Ì¿¿
¡Ô¥È¥é¥ó¥×¤Î¹â»Ô¤ÈÀÐÇË¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ÆÁð¡Õ
¡Ô¥È¥é¥ó¥×¤¬¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ëww ÀÐÇË¼óÁê¤Î¤È¤¤È¤Ï¤¨¤é¤¤°ã¤¤¤À¡Õ
¡ÔÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¤È¤¤ÈÁ´Á³ÂÖÅÙ¤äÂÐ±þ¤¬°ã¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¤³¤È¥Û¥ó¥È¤Ë¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ç¿§¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡Õ
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢Ï¯¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÇÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤¿»þ¤Î¾Ð´é¤È¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¤Ê¤ªÆ±»á¤Ï9·î¡¢ÀÐÇË»á¤¬¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î23Æü¤ËÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿ÀÐÇË»á¡£ÆüËÜ¤Ø¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ò¡Ö25%¡×¤«¤é¡Ö15%¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¡ÈÀ®²Ì¡É¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤â¡¢°ìÊý¤Ç5500²¯¥É¥ë¡ÊÌó83Ãû±ß¡Ë¤â¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤ÎÌóÂ«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¡£¤·¤«¤âÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤ÎÇÛÊ¬¤Ï¡Ö90¡ó¤òÊÆ¹ñ¡¢10¡ó¤òÆüËÜ¡×¤È¡¢ÉÔÊ¿Åù¤È¤â¸À¤¨¤ëËÇ°×¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¥«¥Í¤ò½Ð¤¹ÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¹ñ
¡ÖÀÐÇË¤µ¤óÁ³¤ê¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁêÁ³¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ô³°¹ñ¤Ø¤Î¡È¥Ð¥é¥Þ¥¡ÉÀ¯ºö¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿Í§¹¥´Ø·¸¤ò¡È³°¸ò¡É¤ÈÂª¤¨¤ëÀá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤«¤é¡ÈÆüËÜ¤Ï¥«¥Í¤ò½Ð¤¹ÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¹ñ¡É¤È¥¿¥«¤é¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¡¢³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È¤ÏÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¼óÁê¤Î³°¸òÎÏ¡É¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡·ÐºÑÌäÂê¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤À¯¼£¥é¥¤¥¿¡¼¤¬·üÇ°¤¹¤ë¡È¼óÁê¤Î³°¸òÎÏ¡É¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¾Ð´é¤¬¤éµâ¤ß¼è¤ë¸Â¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤âÀÐÇËÀ¯¸¢¤è¤ê¤â´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤¤È»×¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¡¢ÍèÆüÁ°¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿ºÝ¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢
¡ÖÈà½÷¤Ï°ÎÂç¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ÂÇÜÁ°¼óÁê¤ÎÎÉ¤Í§¿Í¤Ç¤¹¡£¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ê°ÂÇÜÁ°¼óÁê¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¡Ê¹â»Ô¼óÁê¡Ë¤Î¤³¤È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸ß¤¤¤Ë¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡×¡Ö¥·¥ó¥¾¡¼¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¤¡¢ÆüÊÆ¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ë¤ÏÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤Í§¿Í´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤È¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°Á°¼óÁê¡£¤½¤ó¤ÊÍ§¿Í¤ÎÀ¸Á°¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î¡È¸å·Ñ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤âÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¿·¼óÁê¤È¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÁ°¤«¤é¡ÈÍ§¿Í¡É´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ËÇ°×¾ò·ï¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¾¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤«¤é¡ÖËÇ°×¾ò·ï¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿ÀÞ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¤½¤¦Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢»ä¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤è¡£ÆüËÜ¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿·¼óÁê¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡²ñÃÌÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Î¾¼Ô¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Îµ¢¹ñ»þ¤Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¦Ãç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£