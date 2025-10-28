今年の全国大会で優勝した星稜中の五田監督、作新学院中の増渕監督が登場

中学軟式野球界をリードする強豪チームの監督たちには、中高6年間にわたる“育成戦略”がある。野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」が27日、全国制覇チームの指導が学べる5夜連続のオンラインイベント「日本一の指導者サミット2025」を開催し、中学軟式で全国制覇11回を誇る星稜中（石川）の五田祐也監督と、今夏初の全国優勝を果たした作新学院中（栃木）の増渕洋介監督が登場。いずれも高校野球の名門校を母体とする一貫校で、近年は内部進学した卒業生たちが高校でも活躍している、その育成論に迫った。

両チームは今年、春夏と2季連続で全国大会決勝で戦い、互いが認め合うライバル。両監督が掲げる選手育成のポイントは中学、高校を合わせた“6か年育成”だ。「高校が欲しがる選手」をテーマとし、プレーの技術はもちろんだが、リーダーシップなど人間性も評価される育成を心掛けている。

作新学院中では選手に自覚と責任を持たすためキャプテン、副キャプテン以外に投手リーダー、守備リーダー、走塁、守備、道具など計11部門の役職を選手が担っている。沢山の役割を与える意図として増渕監督は「主体性を引き出すために、こちらが信頼して権限や責任を与える。リーダーを育成しないことには主体性は育まれてこない。そこが一番大切だと思って始めました」と語る。

中学生らしく様々な発想が生まれることで、自分たちでチームを作り上げていく意識が醸成される。増渕監督も「私からはあまり指示することはありません。裏ではもちろんコントロールしていますが、基本は任せている」と語るほど。選手たちの本気度が高ければ高いほど、チームのレベルも上がっていくという。役職は個々の性格などを見ながら監督が指名していく。

星稜中は夏の大会で引退した3年生は硬式球で練習し練習試合も行う

星稜中では部員の3分の2が高等部に進学するという。3年生は夏の大会が終わると硬式球を使用して練習を行う。中学ではレギュラーになれなかった子も、高校生で一気に成長する可能性は大いにある。五田監督も「8月に引退して高校に入るまでの、この時期が大切。子どもたちは一番、目の色を変えて練習するので凄く成長する」と語り、高校入学までの期間を大切にしている。

引退した3年生たちは高校野球に対応できるように、地元のシニアやボーイズなど硬式クラブチームと練習試合をこなし実戦感覚も養っていくという。

五田監督は選手たちに向け中学、高校の計6年間で「高校野球を2回やる」という意識を持たせながら、日々の練習に取り組むよう指示している。指導者たちの繋がりも深く、中高のスタッフ同士でミーティングを行い「試合の戦術や選手のメンタル面なども共有している」と、密に連絡を取り合い情報交換を行っている。

選手たちが成長するために必要なポイントとして増渕監督は「これをやれば上手くなるというよりは、日々の積み重ねが大事。できることを無駄なく120パーセントの努力の積み重ね」。五田監督は「長い時間練習するよりは、物足りないぐらいの方が、自発的に練習もやっていくかもしれない」とアドバイスを送っていた。上のレベルでも通用する育成論などを語り合う「日本一の指導者サミット2025」は31日まで開催される。（First-Pitch編集部）