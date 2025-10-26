Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁ´¹ñ¡ÖÏ·µà²¼¿åÆ»´É¡×´í¸±ÅÙ¥Þ¥Ã¥×¤ò¸ø³«¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ®¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡¡
º£Ç¯1·î28Æü¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç²¼¿åÆ»´É¤ÎÉå¿©¤Ë¤è¤ëÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤³¤Î²¼¿åÆ»´É¤Ï2022Ç¯¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Á¤ËÊä½¤¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
1·î¤Ëµ¯¤¤¿ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤¢¤Î»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï²¼¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¹ñ¤ÏÁ´¹ñ¤Î²¼¿åÆ»´É¤òÄ´ºº¤·¡¢´í¸±ÅÙ¤Î¹â¤¤¼«¼£ÂÎ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤¼¤Ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡ÚÃÏ¿Þ¡Û¶ÛµÞÅÙµ¤Î²¼¿å´ÉÏ©¤ÎÄ¹¤µ
¢£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ´ºº¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
º£Ç¯1·î¤Ëµ¯¤¤¿ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡£¸òº¹ÅÀ¤ËÆÍÁ³¡¢Ä¾·ÂÌó5m¡¢¿¼¤µÌó10m¤Î·ê¤¬³«¤¡¢¤½¤³¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤¬Å¾Íî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÏÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ë²¼¿åÆ»´ÉÏ©¤ÎÄ´ºº¡ÊÁ´¹ñÆÃÊÌ½ÅÅÀÄ´ºº¡Ë¤òÍ×ÀÁ¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Î°ìÉô¤¬9·î17Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉå¿©¤·¤ä¤¹¤¤²Õ½ê¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡ÖÍ¥Àè¼Â»Ü²Õ½ê¡×Ìó813km¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó730km¡£¼ÂºÝ¤ËÀø¹Ô¤·¤ÆÌÜ»ë¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¤ê¡¢³°¤«¤éÃ¡¤¤¤Æ¤½¤Î²»¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸¶Â§1Ç¯°ÊÆâ¤ËÂ®¤ä¤«¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¡Ö¶ÛµÞÅÙµÍ×ÂÐºö±äÄ¹¡×¤ÏÌó72km¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ìó730km¤ÎÌó10Ê¬¤Î1¤À¡£¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¸øÉ½·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡Ö¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¶ÛµÞÅÙµ¤Î²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡×¤ÎÃÏ¿Þ¤òºîÀ®¡£¿§¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¡¢¶ÛµÞÅÙµ¤Î²¼¿å´ÉÏ©¤¬¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¡ÖËÌ³¤Æ»Î®°è¡×¤ä¡ÖµÜ¾ë¸©Î®°è¡×¤Ê¤É¤ÎàÎ®°èá¤È¤¤¤¦É½¸½¤À¡£
Î®°è¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î»ÔÄ®Â¼¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë²¼¿å¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ½èÍý¤¹¤ë²¼¿åÆ»´É¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¦¤È¸©Æ»¤È»ÔÆ»¤Î°ã¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
²¼¿åÆ»´É¤Î´É³í¤ÏÊ£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÔÄ®Â¼¤¬¶ÛµÞÅÙµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë°Â¿´¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¶ÛµÞÅÙµ¤ÎÎ®°è¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤â´í¸±¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤Î¾å²¼¿åÆ»¤¬´í¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ä¡Ø¿å¤ÎÀïÁè¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¿å¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¶¶ËÜ½ß»Ê»á¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¼¿åÆ»´É¤ÎÅÀ¸¡¤Ï¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº´ð½à¤Ê¤É¤¬°ìÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¹ñ¤¬¾ò·ï¤ò·è¤á¤ÆÁ´¹ñ°ìÀÆ¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¿åÆ»´É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò°ìÄê¤Î´ð½à¤Çà¸«¤¨¤ë²½á¤·¤¿°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¥Àè¼Â»Ü²Õ½êÌó813km¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó730km¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÄ´ºº¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ØÌ¤Î»±äÄ¹¡Ù¤¬Ìó83km¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÄ¹¤¤¤Î¤ÏÂçºåÉÜÎ®°è¤Î23.15km¡£¼¡¤¬¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î18.1km¡£3ÈÖÌÜ¤¬Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Î6.94km¡¢4ÈÖÌÜ¤ÏÀéÍÕ¸©Î®°è¤Î6.416km¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©Î®°è¤Î4.1km¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´ÉÆâ¤Î¿å°Ì¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÏÀî¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´É¤ÎÀÜÂ³¤¬Ê£»¨¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÄ´ºº¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ºî¶È¤Ë´í¸±¤¬È¼¤¦¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯8·î¤Ëºë¶Ì¸©¹ÔÅÄ»Ô¤Ç¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÄ´ººÃæ¤Ëºî¶È°÷4¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê»´»ö¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤¿¤À¡¢¿å°Ì¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢´É¤ÎÀÜÂ³¤¬Ê£»¨¤Ê²¼¿åÆ»´É¤Ï¡¢Éå¿©¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ·µà²½¤¬Áá¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä´ººÌ¤Î»±äÄ¹¤Î¾ì½ê¤Î·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Âç¤¤ÊÅÔ»Ô¤Û¤ÉÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë
Ä´ºº·ë²Ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°¦ÃÎ¸©Î®°è¡Ê11.373km¡Ë¤ä°ñ¾ë¸©Î®°è¡Ê10.519km¡Ë¡¢ºë¶Ì¸©Î®°è¡Ê3.5km¡Ë¤Ê¤É¤¬Êä½¤¤ÎÉ¬Í×¤Ê²Õ½ê¤¬Ä¹¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡ÖÆüËÜ¤Î²¼¿åÆ»´É¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ï1980Ç¯º¢¤¬Ìó30¡ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢80Ç¯°Ê¹ß¤ËÉßÀß¤µ¤ì¤¿²¼¿åÆ»´É¤Ï50Ç¯¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÅÔ»Ô¤Û¤É80Ç¯¤è¤êÁ°¤Ë²¼¿åÆ»´É¤¬ÉßÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Î®°è¤Ç¤â»ÔÄ®Â¼¤Ç¤â¸Å¤¯¤«¤é²¼¿åÆ»¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¶ÛµÞÅÙµ¤Î²¼¿åÆ»´É¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÂçÅÔ»Ô¤Ë¸Å¤¤²¼¿åÆ»´É¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¶èÉô¤Ç200m¡¢¹ý¹¾»Ô¤Ç1m¤È¤«¤Ê¤êÃ»¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÖÅìµþÅÔ¤Ï²¼¿åÆ»»ö¶È¤Ë¤«¤±¤ëÍ½»»¤¬Â¿¤¯¡¢ºî¶È¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£²¼¿åÆ»´É¤òÀìÌç¤ËÅÀ¸¡¤¹¤ëÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼¤äÌ±´Ö¤Î²ñ¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
µÕ¤Ë¸À¤¦¤È²¼¿åÆ»»ö¶È¤Ë¤«¤±¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Êä½¤¤Ê¤É¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Àè¤Û¤É80Ç¯º¢¤«¤é²¼¿åÆ»¤ÎÉáµÚÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2000Ç¯¤Ç¤âÉáµÚÎ¨¤ÏÌó60¡ó¡¢2020Ç¯¤Ç¤âÌó80¡ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¼¿åÆ»»ö¶È¤Ë¤«¤±¤ëÍ½»»¤¬¾¯¤Ê¤¤»ÔÄ®Â¼¤Ï¤½¤â¤½¤â¤Þ¤À²¼¿åÆ»´É¤ò°ú¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÏ·µà²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Ï·µà²½¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²¼¿åÆ»¤òÁá¤¯¤«¤é°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºâÀ¯Åª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î²¼¿åÆ»´É¤¬Ï·µà²½¤·¤Æ²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²¼¿åÆ»´É¤ÎÊä½¤Èñ¤Ï1kmÅö¤¿¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö²¼¿åÆ»´É¤Î¸ý·Â¤äËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¼¤µ¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÏ²¼10m¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ1kmÅö¤¿¤êÌó3²¯±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¶ÛµÞÅÙµÍ×ÂÐºö±äÄ¹¤¬4.697km¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìó15²¯±ß¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼é¸ý»Ô¤Î²¼¿åÆ»»ö¶È¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÍ½»»¤ò¸«¤ë¤ÈÌó12²¯±ß¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿åÆ»ÎÁ¶â¤äÀÇ¶â¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡Öº£¤¢¤ë²¼¿åÆ»´É¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿åÆ»»ÈÍÑÎÁ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²¼¿åÆ»¤ò»È¤ï¤º¤ËÀ¸³èÇÓ¿å¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾ô²½½èÍý¤¹¤ë¡Ø¹çÊ»¾ô²½Áå¡Ù¤Ê¤É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼¿åÆ»¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÔ»Ô¸þ¤±¤Î±ø¿å½èÍý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤Ê¤É¤Ï¹çÊ»¾ô²½Áå¤ÎÀßÃÖ¤ò¹ñ¤â´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢²¼¿åÆ»¤ÎÌäÂê¤ÏÅÔ»ÔÉô¤ÇÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ï¿Í¸ý¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¸³èÇÓ¿å¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç²¼¿åÆ»´É¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Êä½¤¤ËÂçÊÑ¤Ê»þ´Ö¤ÈÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢À¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£È¬Ä¬»Ô¤Î¤è¤¦¤Ê·ê¤¬¡¢¤â¤·½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ç³«¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤éÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢º£¸å¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Êä½¤¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¿åÆ»ÎÁ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉáÃÊ¡¢¿åÀö¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤òµ¤·Ú¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¸³èÍÑ¿å¤òÎ®¤¹²¼¿åÆ»´É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò