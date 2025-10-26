ÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¡¢¸½ºß¤ÎÃÏ¤Ç¤Î±Ä¶È12¡¦11½ªÎ»¤òÈ¯É½¡¡Ìó2Ç¯±ä´ü¤ò·Ð¤Æ¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡× ¡È¿·Å·ÃÏÁª¤Ó¡É¤âÅÁ¤¨¤ë
¡¡Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¼¯ÌÄ´Û¤¬25Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢12·î11Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¿·Å·ÃÏÁª¤Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»Á´Ê¸
¡¡X¤Ë¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò·Ç½Ð¡£¡ÖÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤ÎÌÜ¹õ¤Ç¤Î±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ 12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ø»Ä¤µ¤ì¤¿ÎÏvol.18¡Ù¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö2ÅÙ¤ËÏË¤ë±ä´ü¡Ê¤Û¤Ü2Ç¯¡Ë¤ò½çÄ´¤Ë±Ä¶È½ÐÍè¤¿¤Î¤âÊÐ¤Ë´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¡¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¦ÊÂ¤Ó¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ó¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢2025Ç¯1·î19Æü¤Ç°ìÃ¶¡È¤µ¤è¤¦¤Ê¤éÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¡É¸ø±é¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿»ö¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÏÅö¼Ò¼çºÅ¤Î¡È¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¸ø±é¡ÉÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¤³¤Î°ìÇ¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´¤Æ¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¿·Å·ÃÏÁª¤Ó¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ³«¤ÎÆüÄø¤Ï¤Þ¤À¸øÉ½½ÐÍè¤ë¾õ¶·¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÊÁ°¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¼¯ÌÄ´Û¤ÏÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¸øÉ½½ÐÍè¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡Æ±½ê¤Ï1980Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é43Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±Ä¶È¤òÂ³¤±¡¢X JAPAN¡¢LUNA SEA¡¢GLAY¡¢BABYMETAL¤Ê¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÇÚ½Ð¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È¥á¥¿¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡2023Ç¯6·î¡¢¡Ö¥Ó¥ë¤ÎÏ·µà²½¡×¤òÍýÍ³¤Ë24Ç¯1·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ºß¤Î¾ì½ê¤«¤éÂàµî¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¥Ó¥ë´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬Íý²ò¤ò¼¨¤·¡¢±Ä¶È½ªÎ»¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»Á´Ê¸
¡¡X¤Ë¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò·Ç½Ð¡£¡ÖÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤ÎÌÜ¹õ¤Ç¤Î±Ä¶È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ 12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ø»Ä¤µ¤ì¤¿ÎÏvol.18¡Ù¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö2ÅÙ¤ËÏË¤ë±ä´ü¡Ê¤Û¤Ü2Ç¯¡Ë¤ò½çÄ´¤Ë±Ä¶È½ÐÍè¤¿¤Î¤âÊÐ¤Ë´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¡¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¦ÊÂ¤Ó¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ó¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢2025Ç¯1·î19Æü¤Ç°ìÃ¶¡È¤µ¤è¤¦¤Ê¤éÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¡É¸ø±é¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿»ö¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÏÅö¼Ò¼çºÅ¤Î¡È¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¸ø±é¡ÉÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¤³¤Î°ìÇ¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´¤Æ¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±½ê¤Ï1980Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é43Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±Ä¶È¤òÂ³¤±¡¢X JAPAN¡¢LUNA SEA¡¢GLAY¡¢BABYMETAL¤Ê¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÇÚ½Ð¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È¥á¥¿¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡2023Ç¯6·î¡¢¡Ö¥Ó¥ë¤ÎÏ·µà²½¡×¤òÍýÍ³¤Ë24Ç¯1·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ºß¤Î¾ì½ê¤«¤éÂàµî¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¥Ó¥ë´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬Íý²ò¤ò¼¨¤·¡¢±Ä¶È½ªÎ»¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£