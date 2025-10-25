ロッテの秋季練習が25日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。

この日は朝から雨が降っていたこともあり、練習は室内練習場で行った。寺地隆成は打撃練習で、最初はバットを少し短く持ってノーステップで打っていたが、少し時間が経つとバットを少し短く持って足を上げて打ち、今度はバットを長く持って足を上げて打っていた。

その理由について「ノーステップの時はボールを引きつけて自分の良いポイントで打てることを確認できるので、足を上げたときに軸がブレないように、しっかりノーステップで軸を作った中で、しっかり短くバットを持ってコンパクトで打てるようにということを意識しているだけですね。特に試合でやるというよりかは、練習の中で足を上げた状態でしっかり軸をブレずにやれる状態を意識してやっています」と説明。

この秋季練習の打撃練習を見ていると、色々なタイミングで打っている。

「“このタイミングで足を上げたらどうなるんだろう”とか、確認できることは今だけだと思っているので、いろんなところで“ピッチャーが足を上げたこのタイミングでこうだった”、“このタイミングだったらよかった”、“逆にこのタイミングだったらダメだった”というのを今の時期は確認できると思うので、そういう作業もしています」。

外での打撃練習の時は序盤にバスター、バスターエンドランを入れている。

「バスターだったら、僕の中でタイミングが合うんです。ピッチャーがモーションいくにつれて自分も引いて、流れで打てたので、そういったこともありますし、自分の中でバスター、バスターエンドランというのは、今後自分の中で出てくるサインだと思うので、今のうちに練習の中でしっかり形としてできるようにしようとやっています」。

寺地の打撃練習は毎日テーマを決めて練習しているように見える。「1日ちょっと振り返って、よかった時、悪かった時、練習の中でもありますし、それを少しでも少なく、あかんかった時を良い方向に持っていけるように日々努力しています」。

この日は全体練習が終わった後に、個別練習で特打、他の選手たちが室内練習場での練習を終える中、寺地は防具をつけて守備練習。この日も江村直也コーチとマンツーマンで守備練習を行った。

寺地は「自分が一番下手ですし、来年（新人が）入ってきます。うかうかしている状態の立場ではないと思うので、今やっといて損はないと思いますし、自分のためだと思ってやっているので、そこはしっかりついていけるように頑張ります」と前を向いた。

24時間365日野球漬けのように見えるが、寺地本人は「スイッチ切る時は切っているので、そのメリハリを大事にやっています」と笑顔を見せた。

◆ 小川龍成「基本的なことをしっかり数をこなして」

小川龍成は7月19日のオリックス戦でエラーしたのを最後に、7月20日のオリックス戦から守備に就いた試合は41試合連続無失策でシーズンを終えた。

この秋、守備では「秋とオフシーズンは基本の基礎のところを練習できると思うので、基本的なことをしっかり数をこなして、また一段と守備が上手くなるようにという意識でやっています」と基礎を磨いている。

今季はショートで48試合で3失策、セカンドで40試合で1失策だった。これまでの取材でセカンドよりもショートの守備に自信を持っていたが、現在はどちらが自信を持ってプレーできているのだろうかーー。

「セカンドもある程度、結果も出ていますし、いろんなデータの数値も良くなってきているので、セカンドの方も少しずつ自信がついてきたのかなと思うんですけど、どっちかが自信があるというよりは、どっちもある程度成長してきたなという部分がある。少しずつ成長してきて、自信がついてきたのかなと思います」。

将来的にはゴールデン・グラブ賞獲得にも期待がかかる。セカンド、ショートどちらで獲りたいのだろうかーー。

「どっちというこだわりはないですけど、守備で獲りたい賞なのでしっかり頑張って、どっちかで獲りたいと思います」。

取材・文＝岩下雄太