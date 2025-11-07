この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が、「【要注意!!】吉祥寺の”掘り出し物件”がなぜ安いのか宅建士に暴いてもらった。」と題した動画を公開。常に「住みたい街ランキング」で上位に君臨する吉祥寺エリアで発見された、一見すると破格の中古マンションを取り上げ、その安さの裏に隠された注意点を宅建士のテラさんが解説した。



動画で紹介されたのは、吉祥寺駅から徒歩13分に位置する、リノベーション済みの2LDK物件。価格は「3,999万円」と、人気エリアにおいては非常に魅力的な設定である。しかし、宅建士のテラさんが物件資料を読み解くと、その安さの理由が明らかになる。テラさんが注目したのは、管理形態が「自主管理」である点だ。プロの管理会社に委託せず、マンションの居住者自身で清掃や修繕計画などを決めなければならない仕組みであり、「住民同士で決めなければならない」ため、トラブルの原因や管理不全に陥るリスクがあると指摘した。



さらに、物件の立地についても言及。最寄り駅は「吉祥寺」とされているが、実際には「三鷹駅からのほうが近い」という事実も判明する。ブランド力の高い「吉祥寺」をアピールしたい販売戦略が見え隠れするが、日々の利便性を考えると見過ごせないポイントである。一方で、旧耐震基準の建物でありながら、平成28年に「耐震補強工事」が完了している点は大きなメリットだと評価。室内にその補強部材が見えるものの、地震への安心感は増すと解説した。



テラさんはこの物件のオススメ度を星4つ（10段階）と評価。価格の安さやリノベーション済みの綺麗な内装は魅力的だが、駅からの実際の距離や「自主管理」という手間やリスクを考慮すると、購入には慎重な判断が必要であると結論付けた。



