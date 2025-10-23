11月7日より公開される『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の「死滅回游」の新規カットを使用したTVCM「死滅回游」と禪院直哉のキャラクタービジュアルが公開された。

参考：声優・永瀬アンナが今振り返る『呪術廻戦』という存在 「“大人の階段”を登るきっかけに」

集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）を突破する『呪術廻戦』。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円を記録。2023年7月から12月にかけて、TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。そして2025年、『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』が5月30日に、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が10月17日より公開。さらにTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が、2026年1月より放送開始される。

2種類のTVCMのうち、「渋谷事変」ではTVアニメ第2期「渋谷事変」OPテーマ「SPECIALZ」が使用され、五条悟の封印から両面宿儺の領域展開、虎杖悠仁と真人の戦いまで、激動の「渋谷事変」で繰り広げられた戦いが凝縮されている。

「死滅回游」では、同じ師を持つ虎杖悠仁と乙骨憂太の激闘シーンや、「死滅回游」から登場する禪院直哉や伏黒、両面宿儺などの新規カットが追加されている。

また、「死滅回游 先行上映」にて本格的に登場する禪院直哉のキャラクタービジュアルも公開。虎杖悠仁、乙骨憂太、伏黒恵、脹相に続いて公開された本ビジュアルでは、直哉が不敵な笑みを浮かべている。本ビジュアルは一部の劇場でも展開予定だ。

さらに、シークレットとなっていたムビチケが【直哉ver】であることが明らかに。10月24日からムビチケカード【直哉ver】が発売される。虎杖と乙骨が描かれたキービジュアルを使用した絵柄、キャラクター別ビジュアルを使用した虎杖悠仁、乙骨憂太、伏黒恵、脹相も発売中だ。（文＝リアルサウンド編集部）