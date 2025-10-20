au向けフラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」にAndroid 16／One UI 8へのOSバージョンアップが提供開始
|フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」のau版がAndroid 16に！
KDDIは15日、携帯電話サービス「au」向け5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S25（型番：SCG31）」および「Galaxy S25 Ultra（型番：SCG32）」（ともにSamsung Electronics製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年10月15日（水）より提供開始したとお知らせしています。
主な更新内容は以下のように案内されており、Android 16へのOSバージョンアップとともに独自ユーザーインターフェース「One UI 8」にもバージョンアップされ、これらについてはメーカーの公式Webページ『One UI | Samsung Japan 公式』をご参照ください。
＜アップデート内容＞
○Android 16による機能・操作性の向上
・Android 16共通の特長について、詳細は下記よりご確認ください。
OSアップデートとは？
※機種によっては一部機能に対応しない場合やメーカー独自の変更が加えられる場合があります。
○Android 16以外の機能向上や操作性改善
・詳細は下記ページをご確認ください。
One UI概要
Galaxy S25 SCG31およびGalaxy S25 Ultra SCG32はSamsung Electronics（以下、Samsung）が展開する「Galaxy」ブランドにおいて毎年前半に投入されているフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズの最新モデルであるGalaxy S25シリーズの標準モデル「Galaxy S25」と最上位モデル「Galaxy S25 Ultra」のau版で、大まかなデザインや製品コンセプトはGalaxy S24シリーズを継承しつつもより高性能化され、さらにブラッシュアップされています。
主な違いは画面サイズに伴うサイズや質量のほか、バッテリー容量やリアカメラなどを中心に異なっており、Galaxy S25 UltraはUWBやSペンに対応しており、Galaxy S25シリーズは日本向け製品についてもWi-Fi 7に対応しているほか、日本向け製品ではおサイフケータイ（FeliCa）にも対応しています。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
・Samsung、新フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25+」、「Galaxy S25 Ultra」を発表！S25とS25 Ultraは日本でも発売 - S-MAX
・サムスン電子ジャパン、新フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」を2月14日に発売！1月31日予約開始。価格は12万9千円から - S-MAX
・NTTドコモやKDDI、ソフトバンクがGalaxy S25やGalaxy S25 Ultra、Galaxy Ringなどの取り扱いを発表！価格などをまとめて紹介 - S-MAX
・新プレミアムスマホ「Galaxy S25 Ultra」を写真や動画で紹介！幅狭＆薄型化でより軽く持ちやすく。SペンはBluetooth非対応に【レビュー】 - S-MAX
発売時にはAndroid 15がプリインストールされていましたが、今回、最新のAndroid 16をベースにしたOne UI 8が提供開始されました。なお、各機種ともに7世代のOSバージョンアップが保証されています。更新方法は本体のみでは「設定」→「ソフトウェア更新」→「ダウンロードおよびインストール」と選択して画面の案内に従って操作します。ビルド番号の確認方法は「設定」→「端末情報」→「ソフトウェア情報」→「ビルド番号」から。更新に際しての注意事項は以下の通り。
・OSアップデートはお客さまの責任において実施してください。
・OSアップデートを行うとAndroid 15に戻すことはできません。
・OSアップデートにより、お客さまのauスマートフォンはAndroid 16に更新され、画面操作や機能が変更されます。
・端末の再起動中はメール送受信などすべての機能が操作できません。
・OSアップデートは本体を充電しながら、または本体の電池残量が十分な状態で実施してください。
・モバイルデータ通信を利用して本製品からインターネットに接続する時、ご利用の回線のご契約内容に応じたデータ通信料が発生します。ご契約内容によっては、データ通信量が月間データ容量を超えると、当月末までの通信速度が送受信最大128kbpsとなりますのでご注意ください。（通信速度の制限は、翌月1日に順次解除されます。）
・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
・アップデート中は、絶対に本体の電源を切らないでください。故障の原因となる場合があります。
・本体に登録された各種データや設定情報が変更されることはありませんが、お客さまの端末の状況などによりデータが失われる可能性がありますので、大切なデータは必ずバックアップを取ってから実施してください。
Samsung Galaxy S25 取扱説明書
Samsung Galaxy S25 Ultra 取扱説明書
データお預かりアプリ
・アップデート実施後に初めて起動した時は、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。（所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。）
・OSアップデート実施後に初めてauメールアプリ（@au.com／@ezweb.ne.jp）を起動した時は、数分から数十分程度データ更新処理を行うため、メールの閲覧、送受信ができません。（所要時間はメールの保存件数や容量により異なります。データ処理完了まで電源を切らないでください。）
・海外利用中はソフトウエア更新の機能を利用できない場合があります。
・Android 15で動作しているアプリケーションのAndroid 16上での動作は保証できません。アプリケーションの対応OSなどをご確認の上、OSアップデートを実施してください。
・ソフトウエア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。
0120-925-919（通話料無料）
