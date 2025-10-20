【新華社重慶10月20日】中国南西部に位置する重慶市は、国慶節と中秋節の連休が終わった後も多くの外国人観光客が訪れている。重慶出入境辺防検査総站（出入境検査所の統括機関）の統計によると、9月末までの累計出入境者数は前年同期比28％増の延べ177万人余りで、外国人の出身地の上位5位は多い順にマレーシア、シンガポール、韓国、インドネシア、タイだった。

同総站執勤四隊の鄢亮（えん・りょう）副隊長は、外国人の入国者が増え続けていることを受け、通関手続きの最適化を継続的に進め、現場には多言語に対応できる警察官を配置して問い合わせに対応するなど、利便性とサポート体制の向上に努めていると紹介した。

旅行客から問に答える重慶出入境辺防検査総站の警察官。（７月８日撮影、重慶＝新華社記者／黄偉）

重慶市の長江沿いに位置する竜門浩老街では、伝統衣装を着た演者が中国の伝統民楽を演奏し、観光客に街区の魅力を伝えている。街区文化管理センターの責任者、呉言（ご・げん）さんによると今年、外国人観光客数は顕著に増加。街区ではコンサートやグルメの試食会、無形文化遺産技術の展示などのイベントを開催し、外国人観光客が中国の優れた伝統文化を間近に感じ、体験価値を高められるようにしているという。

中国の出入国政策が継続的に調整されるのに伴い、インバウンド観光の活況が続いている。外国人客の行動範囲は拡大し、滞在時間も長期化している。中国国家移民管理局が16日に発表したデータによると、2025年第3四半期（7〜9月）の全国の各口岸（通関地）の外国人出入境者数は2013万4千人に達した。うち、ビザ（査証）免除措置を利用した外国人は前年同期比48.3％増の724万6千人に上り、入境した外国人全体の72.2％を占めた。（記者/劉恩黎）

重慶出入境辺防検査総站の警察官のサポートを受け必要事項を記入する外国人入国者。（７月８日撮影、重慶＝新華社記者／黄偉）

重慶江北国際空港の国際線到着口から出てくる入国者。（７月８日撮影、重慶＝新華社記者／黄偉）