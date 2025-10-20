元ロンブー田村亮、吉本後輩の冠番組からオファー「HPから連絡来た」 フリーになって“通用しないこと”告白
6月にお笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号を解散した田村亮（53）が、18日放送のTOKYO MX『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（隔週土曜 後6：00）に出演。古巣である吉本興業に所属する後輩芸人・サバンナの高橋茂雄（49）の疑問に答えた。
【写真】田村亮の“新愛車”…36年前・4.5万キロ極上のいすゞ“街の遊撃手”内外装全部見せ
番組冒頭、高橋が「めちゃくちゃ久しぶりです」とあいさつすると、亮も「久しぶりよね。よろしくお願いします！」と返答。高橋は「亮さんって今フリーじゃないですか？この番組のオファーってどういうルートで行くんですか？」と質問。
亮は、番組スタッフに「ホームページとかから（連絡）やってくれた？」と確認しつつ、「その連絡が、マネージャーと俺のところに同時に来るわけよ」と、自身の事務所ならではの“ルート”を解説。高橋が「それみて、条件とかを聞いて、亮さんが『行くぞ』って？」確認すると、「そうそう『行け―』って（笑）』とGOを出したことを告白。
続けて「だから事務所が『こういう関係なんで無理なんです』っていうのが通用せーへん。今社長やから…」というと、高橋が「ああ、そうか、亮さんが嫌がってるってバレる…」と、単純な仕組みゆえの悩みを理解すると、「『事務所NGってことはお前よね？』ってバレるのよ（笑）」と、これまでのやり方が通用しないことを明かした。
