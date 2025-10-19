華やか優雅なバスタイム☆「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」
バスタイムを、まるで香水を纏う贅沢時間に。「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」でバスタイムを極上のリラックスタイムに。
バンダイの累計出荷数2億3500万個（2025年9月時点）を突破したマスコット入り入浴剤「びっくらたまご」シリーズより、「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」が新登場。
また、オリジナル缶ボックスに限定ヘアバンドとびっくらたまごが2つ入った「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI バスタイムリラックスセットもリリースされる。
「びっくらたまご Bath de parfum」は英語（bath）＋フランス語（parfum） を組み合わせた「お風呂の香水」という意味を持つ ”香り” にこだわったブランド。
お風呂でパルファムの香りをまとい、素敵な香りを楽しみながらリラックスするバスタイムを堪能することができる。
このたび新登場する「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」は、入浴剤の香りは、アナ・スイ女史が直接監修した本商品限定のティーローズの香り。オリジナルデザインのシュリンク付きで、見た目も美しい入浴剤に仕上がっている。
入浴剤が溶けると紫色のお湯となり、マイカ配合のため湯面がキラキラと輝き、「びっくらたまご」らしく溶けた入浴剤の中からはステンドグラスをイメージしたクリア感のあるマスコットが１点出てくる。
マスコットのラインナップは、バタフライA、バタフライB、ローズ、カメオ、キャットの全5種類。
ゴールドのボールチェーンが１点付属するので、お手持ちのポーチ等につけることができるようになっている。
「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI バスタイムリラックスセット」は、「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」が2つ入った、限定のギフトセット。
本商品は、ティーローズの香りでお湯に溶かすと湯面が輝くびっくらたまごとヘアバンド、そしてデザイン缶がセットになっており、ご自身へのプレゼント、そして大切な方への贈り物にもおすすめだ。
ここでしか手に入らないヘアバンドは、肌触りの良いふわふわした素材を使用。サテンのローズとレースのバタフライがポイント♪
オリジナルデザイン缶はアイテムを使い終わったら小物入れなどにもぴったり。飾っておくだけでもお洒落！
「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI」は2025年11月18日（火）より、全国の量販店・ドラッグストア・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場にてお取り扱いスタート。
「びっくらたまご Bath de parfum ANNA SUI バスタイムリラックスセット」はANNA SUI公式オンラインショップ・ANNA SUI一部店舗にて、2025年12月上旬ごろ順次受注・取り扱い開始される。
