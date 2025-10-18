Ï©¾å¤ÇÃËÀ»É¤·¤¿µ¿¤¤¡¢Âçºå¡¡78ºÐÃËÂáÊá¡¢ÌÌ¼±¤Ê¤·¤«
¡¡Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç9·î¡¢»¶ÊâÃæ¤ÎÃËÀ¡Ê78¡Ë¤ÎÊ¢Éô¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï18Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÆ±¶è¡¢Ìµ¿¦ÀèÃ«Î´ÃËÍÆµ¿¼Ô¡Ê78¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÁ´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡£2¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢9·î26Æü¸áÁ°0»þ50Ê¬¤´¤í¡¢À¾À®¶è²Ö±àËÌ2ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÊ¢Éô¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÃËÀ¤ÎÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢¼«ÂðÁ°¤ÎÏ©¾å¤ÇÊÌ¤ÎÃËÀ¡Ê35¡Ë¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¶õµ¤Æþ¤ì¤Ç´é¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÃËÀ¤È¤âÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£