衝撃の展開に読者から悲鳴！？『あれは閃光、ぼくらの心中』待望の続刊が発売
文藝春秋のコミックレーベルSeasonsより、『あれは閃光、ぼくらの心中２』(原作：竹宮ゆゆこ、漫画：つきづきよし)が、2025年10月16日(木)に刊行。電子版も同日配信となっている。
汚部屋住みのホスト・弥勒と家出少年・嶋の奇妙な共同生活は続き、二人の絆は深まっていく。それを体現するように、弥勒との約束が増えることに希望を見出す嶋だが、一方の弥勒は自身の忌まわしい過去を思い出していた──。
互いを尊重し、信頼し合うようになった二人の間に影を差す弥勒の秘密。そして、クリスマスを間近に控えた冬の夜に起きた“事件”によって、弥勒と嶋の関係は大きく変わってしまう……。
ドタバタコメディ要素が多かった前巻からブロマンス作品としての魅力はそのまま、ちりばめられた伏線が回収され、物語が一気に動き出す第2巻。連載当時、衝撃のあまり「胸が苦しい…」とコメントが寄せられた第7話も収録されている。
■『あれは閃光、ぼくらの心中２』
原作：竹宮ゆゆこ、漫画：つきづきよし
発売：2025年10月16日、文藝春秋より刊行
判型：B6判
ページ数：160ページ
定価：814円(税込)
