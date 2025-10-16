初公開のイラストやマンガも展示。「いのまたむつみ回顧展」を横浜で開催
VISION8（EDITION88アートギャラリー）は、アーティストいのまたむつみの大規模原画展「いのまたむつみ回顧展」を、12月5日から12月28日までマルイシティ横浜で開催する。
本展では、いのまたむつみが手掛けたアニメ、小説、ゲーム、オリジナル作品など120点を超えるアナログ原画を一挙に展示。さらに、1980年代に描かれたマンガ原稿を1話まるごと初展示する。ほかにも未発表作品や、これまで世に出ることのなかった資料の数々が展示される。
会場ではEDITION88が企画・制作・販売まで一貫して手がける高品質な版画作品「88Graph」やオリジナルグッズも多数販売される。
開催概要
開催場所：マルイシティ横浜 7階 イベントスペース （神奈川県）
開催期間：12月5日～12月28日
営業時間：10時30分～19時30分 ※最終日は17時まで（最終入場は閉場30分前まで）
入場料：1,500円
※未就学児は入場無料 ※入場特典あり
□「いのまたむつみ回顧展」特設ページ【特典付き入場券】
来場者には、この回顧展で初公開となるオリジナル作品のイラストを使用したクリアファイルがもらえる (C)いのまたむつみ
展示内容
本展では、デジタル作品の展示は行なわれず、アルシュ紙に絵具で描かれたアナログ作品のカラー作品を厳選して展示する。逝去後に発見された未公開のカラーイラストや漫画原稿などの初展示は必見。当時の印刷技術では再現しきれなかった原画本来の美しい発色や質感（マチエール）、筆致の息遣いを間近で感じることができる。
展示予定作品の一部（五十音順）【宇宙皇子】
(C)藤川桂介・いのまたむつみ／KADOKAWA【風の大陸】
(C)ei Takekawa,Mutsumi Inomata/KADOKAWA【幻夢戦記レダ】
(C)1985 東宝【新世紀GPXサイバーフォーミュラ】
(C)SUNRISE【「テイルズ オブ」シリーズ】
Tales of (TM)Series ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.(C)いのまたむつみ (C)藤島康介【小説ドラゴンクエスト】
(C)SQUARE ENIX【プラレス3四郎】
(C)１９８３ 牛次郎・神矢みのる／秋田書店・東宝・ADK【ブレンパワード】
(C)SUNRISE【魔境伝説アクロバンチ】
(C)国際映画社・つぼたしげお【オリジナル作品】
(C)いのまたむつみ【マンガ】
(C)いのまたむつみ (C)ゴルフダイジェスト社
展示会開催記念 SNSキャンペーンを開催
展示会開催を記念して、XとInstagramでイベント招待券を合計10名にプレゼントするキャンペーンが開催される。対象キャンペーン投稿は、公式XアカウントとInstagramアカウントで10月16日18時に配信される。
【Xの参加方法】
(1)@TheEdition88のアカウントをフォロー。
(2)対象キャンペーン投稿をリポスト。
□公式Xアカウント
【Instagramの参加方法】
(1)＠theedition88をフォロー
(2)対象キャンペーン投稿をいいね
□公式Instagramアカウント
※当選はDM・メッセージにてご連絡いたします。