ELSEEが、10月9日に配信リリースしたメジャーデビュー曲「Wondrous」のMVを本日10月15日22時にプレミア公開。また、12月3日に本作をCDパッケージとしてリリースすることが決定し、ジャケットビジュアルも公開となった。

（関連：【画像あり】ELSEE、新たなメンバーソロビジュアル＆『Wondrous』ジャケット写真）

本楽曲は、TVアニメ『ワンダンス』のエンディング主題歌に起用されている。楽曲提供とプロデュースを担当したGiga & TeddyLoidは、「ダンスに込めたエネルギーや息づかいを、音やメロディで表現してみました（Giga）」、「聴く人それぞれの心にある“衝動”や“光”を音で描いた作品です。メロディの儚さとビートの強さ、そのコントラストに感情を託しました。（TeddyLoid）」とそれぞれコメントしている。

MVで披露されているダンスの振付は、ダンサーのKAITAとKANATAが担当。さらにメンバーであるKARINがソロパートを担当している。KAITAとKANATAは、アニメの登場人物のモーションキャプチャーを担っており、主題歌のみならずダンスでもアニメとのコラボレーションが実現した。

また、CDパッケージは、アニメ書き下ろし絵柄とELSEEビジュアルによるWジャケットの期間生産限定盤、メンバーフォトブックレット入りの通常盤の2形態でリリースされ、それぞれにメンバーのトレカが封入される。本日より、特典が用意されたCDショップチェーン別での予約も開始している。

さらに、関東近郊、名古屋、大阪での複数回のリリースイベントも発表。ライブパフォーマンスに加え、CD購入者を対象とした特典会も予定されている。

【楽曲提供アーティスト＆コレオグラファー コメント】

・Giga

ELSEEさん、メジャーデビューおめでとうございます♪ダンスに込めたエネルギーや息づかいを、音やメロディで表現してみました。後半は一気に世界が広がるような展開になっていて、アニメのEDとはまた違った臨場感を味わえると思います。ぜひフルで聴いてみてくださいね。

・TeddyLoid

この楽曲は、聴く人それぞれの心にある“衝動”や“光”を音で描いた作品です。メロディの儚さとビートの強さ、そのコントラストに感情を託しました。ELSEEさんの声が重なった瞬間、曲がひとつの物語として完成した気がします。ぜひ、音の流れに身を委ねながら感じてほしいです。

・KAITA

今回WondrousをKANATAちゃんと共作にて振り付けさせていただきましたKAITAです！！ワンダンスのEDテーマ曲という事もありかなりダンスをしている難易度の高い作品だと思うのですが、難なくこなしているELSEEのみんなには脱帽でした、、、ポイントダンスというよりは身体の可動域をMAXに使った細かい振り付けや構成が作品の全体を通してとても印象的なので是非そこに注目してみてほしいです！！彼女らのスキルフルな作品に是非驚かされてみてください

・KANATA

Wondrousの振り付けをさせていただいたKANATAです。今回初めてELSEEの振り付けをさせてもらったんですが、かなり難易度の高い振り付けになってます！笑KAITAとの共作で、とてもいい化学反応が起きてリハ中も叫んじゃうくらい最高の振り付けになりました！かなりの自信作です！まだ見たことのないキレキレでパワフルなELSEEをみなさんに楽しんでいただきたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）