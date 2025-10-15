¡ÚÂ®Êó¡Ûºë¶Ì¡¦Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î¹âÎð½÷À2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¡¡»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸µ»ÜÀß¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê20Âå¡Ë¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¡¡Ç¤°Õ¤Ç»ö¾ðÊ¹¤¯¡¡ºë¶Ì¸©·Ù
15ÆüÄ«¡¢ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î¹âÎð½÷À2¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸µ»ÜÀß¿¦°÷¤Î20Âå¤ÎÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò15Æü¸áÁ°¡¢Äá¥öÅç»ÔÆâ¤Ç³ÎÊÝ¤·Ç¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤ÎÇ¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í²ð¸î»ÜÀß¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À2¿Í¤¬»àË´
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î»ö·ï¤Ï15ÆüÄ«¡¢Äá¥öÅç»Ô¤Î¡Ö¼ãÍÕ¥Ê¡¼¥·¥ó¥°¥Û¡¼¥à¡×¤Ç¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤¹¤ë80Âå¤«¤é90Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»ÜÀß¤Î4³¬¤È5³¬¤ÎÉô²°¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤ÏÈÂÁ÷¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¿¼Ìë¤«¤éÌ¤ÌÀ¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤Ë¡¢Î©¤Áµî¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£