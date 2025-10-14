¼ÙËâ¤À¤·°ãÈ¿¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÏ©Ãó¡×¡ª¡¡º¬¿¼¤¤ÌäÂê¤Ë²ò·èºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤È°ã¤Ã¤ÆÏ©¾åÃó¼Ö¤ò¤·¤Æ¿©»ö¤äÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¢£¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÏ©¾åÃó¼Ö¤Ï¹ñ¤Îµ¬Äê¤Ç¤¢¤ë¡Ö430µÙ·Æ¡×¤¬¸¶°ø¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¢£¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÏ©¾åÃó¼Ö¤ÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î¡Ö²ÙÂÔ¤Á¡×¤Ç¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÈ¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤
»Å»ö¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯Ãó¼Ö¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¾õ
¡ÖÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤«¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÏ©¾åÃó¼Ö¡£ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢2025Ç¯4·î28Æü¤ËÂçºåÉÜ·Ù¤¬Âçºå»ÔÄá¸«¶è¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ë¤ÆÏ©¾åÃó¼Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Î°ìÀÆ¼èÄù¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÂçºå¤Î°ìÉôÃÏ°è¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÊªÎ®¤Î¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÏ©¾åÃó¼Ö¤Î¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È²½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÏ©¾åÃó¼Ö¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯Ï©¾å¤ËÃó¤á¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡×¤È¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤òÅÇÏª¤¹¤ëÁ´ÆüËÜ¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¡ÊÁ´¥È¶¨¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ÎÏ©¾åÃó¼Ö¤È¤Ï°ã¤¤¡¢°¦¼Ö¤òÃó¼Ö¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤äÍ·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÏ©¾åÃó¼Ö¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¡Ö430¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¥Þ¥ë¡ËµÙ·Æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñ¤Îµ¬Äê¡£¤³¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï4»þ´Ö±¿Å¾¤¹¤ë¤´¤È¤Ë30Ê¬¤ÎµÙ·Æ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Â³±¿Å¾»þ´Ö¤¬4»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î±¿Å¾¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¡Ê¼ÖÎ¾¤òÃó¼Ö¤·¤Æ¡Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤âµÙ·Æ¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö430µÙ·Æ¡×¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤é¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¼«¿È¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤ËÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤«¤é¤Î»ØÆ³¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤Î²ÔÆ¯Ää»ß¤Ê¤É¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¼ÖÎ¾¤Î±¿¹Ô¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö¥¿¥³¥°¥é¥Õ¡×¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢430µÙ·Æ¤ò¡Ö¤·¤¿¤Õ¤ê¡×¤ÏÊªÍýÅª¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Îµ¬Äê¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¤È¤ªÂêÌÜ¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö4»þ´Ö·Ð²á¤¹¤ëÁ°¤ËÉ¬¤ºµÙ·Æ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂºÝ¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾õ¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¼ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãó¼Ö¾ì¤ËÃó¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯Ï©¾åÃó¼Ö¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥¯¥¹¥³ÃæÆüËÜ¤Ê¤É¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤ÏÂç·¿¼ÖÍÑ¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ê¿À®30Ç¯ÅÙ¤«¤éÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë4000Âæ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸½¾õ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯²ÔÆ¯Âæ¿ô¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅþÄìÂ¤ê¤º¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ÎÍ¶Æ³Àþ¤Ê¤É¤Ç¤ÎÃó¼Ö¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ï«Æ¯Ë¡µ¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¸òÄÌË¡µ¬¤òÇË¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ËÆü¡¹Çº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
²Ù¼ç¤Î»ö¾ð¤Ò¤È¤Ä¤Çº¤Æñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö²ÙÂÔ¤Á¡×ÌäÂê
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¡Ö²ÙÂÔ¤Á¡×¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Ù¼çÂ¦¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÇ¼ÉÊ¤ä½¸²Ù¤Î¡Ö»þ´Ö¸·¼é¡×¤¬¶È³¦¤ÎÂç¸¶Â§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È¼ï¤äÀÑ¤ß²Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡Ö±äÃå¡×¤¹¤ë¤È±¿Á÷ÎÁ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï½ÂÂÚ¤Ê¤É¸òÄÌ¾õ¶·¤ò¸«±Û¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÁá¤á¤Î°ÜÆ°¤ò¿´¤¬¤±¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áá¤á¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë²Ù¹ß¤í¤·¡¢Ç¼ÉÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤¿²Ù¼ç¤Ç¤¢¤ëÁÒ¸Ë¤ä¹©¾ì¤Ê¤É¤ÎÉßÃÏ¤Ç¤ÎÂÔµ¡¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÀÑ¤ß²¼¤í¤·Àè¤Î¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¤ÎÂÔµ¡¡Ö²ÙÂÔ¤Á¡×¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡2025Ç¯5·î¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¿·Ë¡¡×¤Ç¤Ï¡¢²Ù¼ç¤äÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤³¤Î²ÙÂÔ¤Á»þ´Ö¤È²ÙÌò¡Ê²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¡Ë»þ´Ö¤Î¹ç·×¤ò¸¶Â§2»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÅØÎÏµÁÌ³¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÅØÎÏµÁÌ³¡×¡Ê¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µÁÌ³¤ÈÆ±¤¸¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤½¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÈÌÆ»¤Ç¤ÎÏ©¾åÃó¼Ö¤Ï±èÀþ½»Ì±¤Ë¸òÄÌ¤Î¾ã³²¤äÁû²»¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎSA¤äPA¤Ç¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÍ¶Æ³Ï©¤Ø¤Î¤Ï¤ß½Ð¤·¤â»ö¸Î¤Î´í¸±¤òÍ¶È¯¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö430µÙ·Æ¡×¤â¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÁ´ÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤Ê¤É¹ÔÀ¯¤ä¹âÂ®Æ»Ï©³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃó¼Ö¡¦µÙ·Æ¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é³È½¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ù¼çÂ¦¡Ê½¸²Ù¡¦Ç¼ÉÊÀè¡Ë¤ÎÂÔµ¡¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤äÀÑ¤ß²¼¤í¤·»þ´Ö¤Ø¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤ºÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö²ÙÂÔ¤Á¡¦²ÙÌò»þ´Ö2»þ´Ö°ÊÆâ¡×¤òÅØÎÏµÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£