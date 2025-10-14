Ãã±à¤ÎÃæ¤Ç¹Ò³¤¡¢ÇÑÁ¥¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ì±½É¡¡Ãæ¹ñ»³Åì¾ÊÆü¾È»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒºÑÆî10·î14Æü¡ÛÃæ¹ñ»³Åì¾ÊÆü¾È»Ô¤Î»³³¤Å·¥ê¥¾¡¼¥È¶è¤ÎÃã±à¤Ë¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Î閆ÁáÇ«¡Ê¤¨¤ó¡¦¤½¤¦¤Í¤¤¡Ë¤µ¤ó¤¬ÇÑÁ¥¤ò²þÂ¤¤·¤Æ·ú¤Æ¤¿¥É¥Ã¥¯É÷¤ÎÌ±½É¤¬¤¢¤ë¡£´Ñ¸÷µÒ¤ÏÁ¥¤ÎÃæ¤ÇµùÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤òÂÎ¸³¤·¡¢¹ÃÈÄ¤«¤é³¤¤òÄ¯¤áÇÈ¤Î²»¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥ê¥¾¡¼¥È¶è¤Ë¤¢¤ëÃã·Ý²óÏ¤«¤é¤Ï¡¢Ãã±à¤ÎÉ÷·Ê¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡2011Ç¯¡¢Åö»þ37ºÐ¤À¤Ã¤¿閆¤µ¤ó¤ÏÎò»Ë¤¢¤ëµùÂ¼Ê¸²½¤ÈÆ±»Ô¤ÎÃãÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Ê¸²½´Ñ¸÷±à¤Î³«È¯¤ò·×²è¡£ÇÑÁ¥50ÀÉ¤ò²ó¼ý¤·¡¢¤¦¤Á35ÀÉ¤òÌ±½É¤Ë²þÁõ¤·¤¿¡£Ê¸²½´Ñ¸÷±à¤Ï¸½ºß¡¢Ç¯´ÖÌó9Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢¸µµùÌ±½½¿ô¿Í¤¬½üÁð¤äÃãÅ¦¤ß¡¢°ÆÆâ¤Î»Å»ö¤Ë½¾»ö¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/êÏÉÒ¡¢Ä¥¾á¿Î¡Ë