¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢2025Ç¯10·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¡Ê27¡Ë¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õÁª¼ê¡Ê23¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤é¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
Ç®¤òÂÓ¤Ó¤ëÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¡ÖOff to Milwaukee!¡×¡Ê¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤Ø½ÐÈ¯¡ª¡Ë¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢»³ËÜÁª¼ê¤äº´¡¹ÌÚÁª¼ê¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤é¤¬Èô¹Ôµ¡Æâ¤Ø¸þ¤«¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤á¤ÎÃãÈ±¤«¤é¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª¡¡¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤À¡£
º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¤¡¢¹õ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈ¿ÂÐ¤Ë¤«¤Ö¤ê¡¢¼ó¸µ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¹õ¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¡¢µ¡Æâ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ³¿¤µ¤ó¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼Dodgers¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2-1¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ò²¼¤·¤¿¡£