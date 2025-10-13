伊東市議選の立候補者30人を届け出順に紹介するとともに、地元報道機関と伊東記者クラブが実施した事前アンケートをもとに、田久保市長を支持するかどうか、そして再び不信任決議案が出た場合に賛成なのか、反対なのかも紹介していきます。





① 青木 敬博（55） 無所属・前職

② 古川 勇貴（52） 無所属・新人

③ 重岡 秀子（75） 日本共産党・前職

④ 井戸 清司（59） 無所属・前職

⑤ 梅田 和江（66） 無所属・新人





青木さん、重岡さん、井戸さんが田久保市長を”不支持”、不信任決議案には”賛成”。古川さんと梅田さんについてはアンケートに無回答でした。

⑥ 宮崎 雅薫（69） 無所属・前職

⑦ 鈴木 絢子（47） 無所属・前職

⑧ シュタインマン 信子（50） 無所属・新人

⑨ 中島 弘道（65） 無所属・前職

⑩ 宇藤 カザン（79） 無所属・新人



宮粼さん、鈴木さん、中島さん、宇藤さんは田久保市長を”不支持”、不信任決議案には”賛成”。シュタインマンさんは支持については”わからない”不信任決議案には”未定”です。

⑪ 虫明 弘雄（49） 無所属・前職

⑫ 杉本 一彦（60） 日本維新の会・前職

⑬ 四宮 和彦（63） 無所属・前職

⑭ 木梨 さと美（67） 無所属・新人

⑮ 犬飼 このり（54） れいわ新選組・前職



虫明さん、杉本さん、四宮さん、犬飼さんは田久保市長を”不支持”、木梨さんは”わからない”と回答。いずれも不信任決議案には”賛成”です。

⑯ 篠原 峰子（55） 公明党・前職

⑰ 高鳥 守旦（33） 無所属・新人

⑱ 片桐 基至（45） 無所属・新人

⑲ 土屋 雄二郎（67） 無所属・新人

⑳ 浅田 良弘（65） 無所属・前職



篠原さん、高鳥さん、土屋さん、浅田さんは田久保市長を”不支持”、不信任決議案に”賛成”。片桐さんは田久保市長を”支持”、不信任決議案に”反対”です。

㉑ 遠藤 道弥（69） 無所属・新人

㉒ 河島 紀美恵（59） 無所属・前職

㉓ 大竹 圭（34） 無所属・新人

㉔ 竹本 力哉（65） 公明党・前職

㉕ 佐藤 周（53） 無所属・前職



遠藤さん、河島さん、大竹さん、竹本さん、佐藤さんともに田久保市長を”不支持”、不信任決議案にいずれも”賛成”です。

㉖ 金井 文昭（77） 無所属・新人

㉗ 村上 祥平（40） 無所属・前職

㉘ 長沢 正（64） 公明党・前職

㉙ 川崎 治（68） 無所属・新人

㉚ 大川 勝弘（443） 無所属・前職



金井さん、村上さん、長沢さん、大川さんは田久保市長を”不支持”、川粼さんは”わからない”と回答。不信任決議案にはいずれも”賛成”です。

全体のまとめです。田久保市長の支持については、「支持しない」が24人、「支持する」が1人、「わからない」が3人、2人が「無回答」です。また不信任決議案が提出された場合の賛否は、「賛成」が26人、「反対」が1人、「未定」が1人、2人が「無回答」です。反対と未定・無回答を合わせても7人には届かず、2度目の不信任決議案は可決される公算が大きくなっています。

今回の市議選、主な争点は田久保市政を支持するか支持しないか、です。自らの学歴詐称疑惑に端を発し、失職か議会解散かで田久保市長は解散を選び、選挙は始まりました。候補者の多くも「田久保市政の支持・不支持」を最大の争点としています。



取材する中で、市民からは「伊東の街は変化がない」「自然を守り、観光資源をもっと活かすべき」「観光客が増える施策を」という声を多く聞きました。市民がこれまでの市政に不満を募らせている面もあります。そこで「観光都市・伊東の潜在能力を引き出す策を打てるか」も未来を担う伊東市議に期待されていると感じました。



（津川祥吾 アンカー）

今回の伊東市議会議員選挙は、通常の市議会議員選挙とは違って、市長によって解散された選挙です。その解散したときの市長の説明としては、市長に対する不信任決議を可決した市議会がこれがいいかどうかを市民に真を問いたいという話でしたから、候補者の方はそこをしっかりと説明をしていただきたいと思いますし、当然、有権者の皆さんもそこを注目されるということになると思います。ただ、一方でこの市議会議員は今回当選すると、これから4年間の任期があって、これからの伊東市をどうするかということを当然議論していくわけですから、それぞれの方の市長考え方というものを、この選挙戦を通して明らかにしていただきたいと思います。



（コメンテーター 榎戸教子さん）

田久保市長が誕生した背景には、やっぱり伊東市を変えてほしい、打破してほしいという、そんな願いがあって誕生しました。その変化したいという思いが続いているのか、また政治に期待できないという皆さんには諦めてほしくないですね。今回の伊東市議選というのは、伊東市民の期待の熱量も試される選挙だと思っています。なので、投票率にも期待しています。



伊東市議選の投開票日は10月19日です。