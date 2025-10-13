¡Ô¿Ì¤¨¤ë¼ê¤Ë±Ë¤°»ëÀþ¡ÄÌ¤À®Ç¯¾×·â²èÁü¡Õ¥¾¥ó¥Ó¥¿¥Ð¥³¡¢ÂçËã¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤¬Ì¢±ä¤¹¤ë¡ÖÌ¤À®Ç¯¥Ð¡¼¡×¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡¡¾¯Ç¯¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡£µÛ¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤È¾Ú¸À
¡¡ÆáÇÆ»Ô¿ï°ì¤Î´¿³Ú³¹¡¢¾¾»³¤Ë¤½¤ÎÅ¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¡¢ÃË½÷¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤¯¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤ÏÃñ¥Ï¥¤¤ä¥Ó¡¼¥ë¤Î¶õ¤´Ì¡£¤½¤ì¤é¤òÁ°¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°Èà¤é¤ÎÀ¼¿§¤Ë¤ÏÍÄ¤µ¤ÎÍ¾±¤¤â»Ä¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¥«¥á¥é¤Ï¡¢ÃÏ¤Ù¤¿¤ËºÂ¤ê¹þ¤àÃË2¿Í¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡£1¿Í¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É´µ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥·¥ã¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¤«¤é¤ò²¿¤«¤òµÛ°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´ËËý¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤â¤¦1¿Í¤ÎÃË¤Ï¡¢Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤ÌÜÀþ¤ò±Ë¤¬¤»¡¢²¿¤«¤ò¤¦¤ï¤´¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡ÛÆáÇÆ»Ô¿ï°ì¤Î´¿³Ú³¹¡¦¾¾»³¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌ¤À®Ç¯¥Ð¡¼¡×¥·¡¼¥·¥ã¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¤«¤é¤ò²¿¤«¤òµÛ°ú¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡Ö¼ê¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÄê¤Þ¤é¤Ê¤¤ÌÜÀþ¤ò±Ë¤¬¤»¡Ä¡×
¡ÖÌ¤À®Ç¯¥Ð¡¼¤Ç»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Î¸ýÄ´¤Ï¤É¤³¤«ÆÀ°Õ¤²¤À¡£ÆáÇÆ»Ô¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯¤Ï¤Þ¤À15ºÐ¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Î»£±Æ¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¾¾»³¤ÎË¿¥Ó¥ë¡×¤ËÆþµï¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¡Ö¥Ð¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ú¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÌ¤À®Ç¯¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë²¶¤éÌ¤À®Ç¯¤·¤«½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ó°û¤ß²°¤Ã¤Æ¤³¤È¤µ¡£²¿¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡¤¢¤ì¤µ¡¢¡Ø¾Ðµ¤Ëã¿ì¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¡£¤¤¤ÞÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×
¡¡¾¯Ç¯¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¾Ðµ¤Ëã¿ì¡×¡£Çä¤êÇã¤¤¤ÎºÝ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë±£¸ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢°åÎÅÍÑËã¿ìÆ³ÆþÌô¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜÍè¤Ï¼ê½Ñ»þ¤ÎÄÃÀÅ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¹ñÆâÌ¤¾µÇ§Ìô¤Ç¡¢¤ª¤â¤ËÈó¹çË¡¤Ê¥É¥é¥Ã¥°¤È¤·¤Æ²Æì¤ÇÍðÍÑ¼Ô¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯¤´¤í¤«¤é¡¢°ãË¡¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ç²Æì¤ËÎ®Æþ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍðÍÑ¤¹¤ë¤ÈÁ´¿È¤Î¼«Í³¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢áÛÚ»¤äµ²±¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤äÂæÏÑ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ø¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡Ù¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤âº£Ç¯5·î¤Ë»ØÄêÌôÊª¤È¤·¤Æµ¬À©¤·¤¿¤¬¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤êÁ°¤Î¿ô¤«·î¤Ç°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²Æì¤ÇµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥É¥é¥Ã¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤â·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²Æì¸©·Ù¤Ïº£½Õ¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤äÌôÊª»öÈÈ¤ÎÁÜºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¥ê¥¥Ã¥ÉÌó150¸Ä¤ò²¡¼ý¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â±ºÅº»Ô¤äÆáÇÆ»Ô¤Ç¡¢Ì¤À®Ç¯¤ò´Þ¤àÅ¦È¯¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Á°½Ð¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤À¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¾¯Ç¯¤¬Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÌ¤À®Ç¯¥Ð¡¼¡×¤À¡£18ºÐÌ¤Ëþ ¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬½¸¤¦°ãË¡¤Ê¼ò¾ì¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤¬½¸¤Þ¤ëÆáÇÆ»Ô¾¾»³¤ä¡¢ÆáÇÆ»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë±ºÅº»Ô¤ä¡¢ËÜÅçÃæÉô¤Î²Æì»Ô¤Ê¤É¤ÎÈË²Ú³¹¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÉáÃÊ¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊâÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ð¤½¤³¤ÏÌµË¡ÃÏÂÓ¤À¡£
Á°½Ð¤Î¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÂçËã¤ä¥³¥«¥¤¥ó¡¢¹çÀ®ËãÌô¡ÖMDMA¡Ê¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¡Ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Ã¥°¤¬¡¢¡ÖÌ¤À®Ç¯¥Ð¡¼¡×¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Äê»þÀ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦16ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¤¬Â¿¤¤¡£µÛ¤¦¤È¼ª¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ø¤¢¡¢¤³¤¤¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¡£Ì¤À®Ç¯¥Ð¡¼¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ»Ï¤á¤¿¤Ã¤Æ¥³¤â·ë¹½¤¤¤ë¤è¡×¡£Èà½÷¤Î¾Ú¸À¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¥Ð¡¼¤¬ÌôÊªÌ¢±ä¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤òÊª¸ì¤ë¡£
²Æì¤Ç¤Ï¡¢°ãË¡¥É¥é¥Ã¥°¤Î²¹¾²¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÌ¤À®Ç¯¥Ð¡¼¡×¤ÎÅ¦È¯¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢9·î30Æü¤Ë¤Ï²Æì»Ô¤Ç15¡Á17ºÐ¤Î¹â¹»À¸5¿Í¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¡Ê18¡Ë¤Ë¼ò¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢É÷±ÄË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç27ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±14Æü¤Ë¤â¡¢¹â¹»À¸2¿Í¤ò´Þ¤à16ºÐ¤«¤é19ºÐ¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷9¿Í¤¬Å¹Æâ¤Ç½¸ÃÄ°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆáÇÆ»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¤À®Ç¯¤Ø¤ÎÌôÊª²Ò¤Î¹¤¬¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏSNS¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ë¡£X¤Ç¡Ö¾Ðµ¤Ëã¿ì¡×¤ä¡Ö¼ê²¡¤·¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤ËÇä¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖTelegram¡×¤ä¡ÖSignal¡×¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¡¢¼è°ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ñ¶â¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Ãæ¹âÀ¸¤¬¡¢¡Ö¥×¥Ã¥·¥ã¡¼¡ÊÌ©Çä¿Í¡Ë¡×¤Ë²ó¤ëÎã¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
Á°½Ð¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¾¯ÎÌ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ÆÇä¤ê¤µ¤Ð¤¤¤Æ¡¢ÌÙ¤±¤Ç¤Þ¤¿Çã¤¦¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£ÁÈ¿¥Åª¤ËÂ«¤Í¤ë¾å°Ì¼Ô¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÇØ¸å¤ËË½ÎÏÃÄ¤Î±Æ¤ÏÇö¤¯¡¢¤à¤·¤í20ºÐÁ°¸å¤Î¼ã¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤¦¤·¤Æ°ãË¡¥É¥é¥Ã¥°¤ò¼è¤ê´¬¤¯"½Û´Ä"¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢Ì¤À®Ç¯¼«¿È¤¬Î®ÄÌ¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¹½Â¤¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ò¤ÈÌôÊª¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¸ò¤ï¤ë¾ì½ê¤¬ÌîÊü¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¼£°Â°²½¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¸©·ÙÂ¦¤â¡ÖÌ¤À®Ç¯¥Ð¡¼¤ÏÌôÊª¤äÈÈºá¤Î²¹¾²¡×¤È¤·¤Æº£Ç¯¤ËÆþ¤êÅ¦È¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤À¡£Å¦È¯¤òÆ¨¤ì¤¿Å¹¤Ï¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇºÆ¤Ó¸ÜµÒ¤òÊç¤ë¡£¤µ¤é¤Ëµ¬À©¶¯²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ÍÂ¸¤Ë´Ù¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤Ï¹â³Û¤Ç¤â¼ê¤ò¿¤Ð¤·Ì¤À®Ç¯¥Ð¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤Ö°½Û´Ä¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ÎÌ¢±ä¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö°ì²áÀ¤ÎÎ®¹Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì¤À®Ç¯¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¾ì¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢Æ±¤¸¹½Â¤¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£Á°½Ð¤Î¾¯Ç¯¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡£µÛ¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£Í§Ã£¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¸«¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡¤À¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¥ä¥Ð¤µ¡×¤¬µÕ¤ËÃç´ÖÆâ¤Ç¤Î¹¥´ñ¿´¤òÀú¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÍðÍÑ¼Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¬À©¤äÅ¦È¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤äÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌôÊª¤ÎÏ¢º¿¤ÏÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£²Æì¤ÎÌë¤ÎÊÒ¶ù¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÌ¤À®Ç¯¤Î±ã¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬Ä¾»ë¤¹¤Ù¤¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£