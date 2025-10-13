祝・マー君200勝達成！次の200勝達成者は誰だ！各球団最多勝投手を調べてみた
プロ野球・読売ジャイアンツの田中将大投手（36）が9月30日、東京ドームでの中日ドラゴンズ戦に先発登板し、日米通算200勝を達成した。6回を投げて2失点の好投で、2005年の野茂英雄投手、2016年の黒田博樹投手、2024年のダルビッシュ有投手に続く4人目で、日本のプロ野球だけの200勝到達者と合わせると28人目の快挙。
近年、200勝のハードルの高さが度々話題になる。200勝は日米通算含めても90年以降に絞ると田中投手が7人目。同じ名球会の基準となる2000安打は同期間に37人と、ハードルはやはり200勝の方が高い。
では次の200勝投手は誰になるのか。各球団の最も200勝に近い投手を調べてみた。
（※の後ろは今季の勝利数）
石川雅規（ヤクルト） 188勝（残り12勝）※2
岸孝之（楽天） 170勝（残り30勝）※6
涌井秀章（中日） 166勝（残り34勝）※4
西勇輝（阪神） 124勝（残り76勝）※0
有原航平（ソフトバンク）101勝（残り99勝、日米通算）※14
以上トップ5選手が100勝を越えている。最も近いヤクルト・石川投手は残り12勝に迫っているが、ここ3シーズンは2勝、1勝、2勝と思うように勝ち星を積み重ねられていない。楽天・岸投手は今季も100イニング以上を投げ、6勝を挙げたが12月で41歳を迎える。このままのペースで勝ち続けられるか注目だ。
そして以下は各球団最多勝投手だが、100勝を越えていない投手たち。
大瀬良大地（広島） 94勝（残り106勝）※7
唐川侑己（千葉ロッテ） 82勝（残り118勝）※1
九里亜蓮（オリックス） 82勝（残り118勝）※11
橋光成（ライオンズ） 73勝（残り127勝）※8
加藤貴之（日本ハム） 67勝（残り133勝）※9
藤浪晋太郎（横浜） 65勝（残り135勝、日米通算）※1
戸郷翔征（巨人） 63勝（残り137勝）※8
年齢や現在の起用法を鑑みると、現実的に可能性が一番高そうなのは、勝利数が現時点では最も低い巨人・戸郷投手か。しかしそれでもかなりハードルが高く、しばらく200勝投手は誕生しないのではないかとさえ感じてしまう。将来的には名球会の基準が引き下げられたり……ということもあり得るのではないだろうか。
MLBでは日本復帰が噂される前田健太投手が165勝で残り35勝に迫っている。日本球界に復帰して200勝達成なるか期待したい。
（Written by 大井川鉄朗）
