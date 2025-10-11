松竹芸能の公式サイトが更新され、お笑いコンビ「セバスチャン」の原田公志（39）がすい臓がんの治療のため、当面の間の休養することを発表した。

サイトでは「いつも弊社タレントを応援頂き、誠にありがとうございます。セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました」と報告した。

「既に治療に入っており、現在レギュラー出演中の長野放送『土曜はこれダネッ！』のスタジオについては相方の阿部健一が当面の間、出演させて頂きます。※10/18(土)はスケジュールの都合で阿部も欠席となります」とした。

「コンビとして出演予定にしておりましたライブ・イベントにつきましては全て休演とさせて頂きます」とし「ファンの皆様、関係各所には多大なるご心配とご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます」と理解を求めた。

セバスチャンは2009年に小学校からの幼なじみ、原田（ツッコミ）と阿部健一（ボケ）で結成されたお笑いコンビ。2011年に「クリンポスチア」から現コンビ名に改名した。身長185センチ・慶大理工学部卒の阿部と170センチ・中卒の原田の凸凹コンビとして人気。原田は「土曜はこれダネッ!」（長野放送）にレギュラー出演している。プライベートでは、阿部が2017年に、原田が2022年に一般女性と結婚している。