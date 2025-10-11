これはいいんか...？さすがに想定外だよ！可愛いけど…思ってたのと違った100均商品

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ スタンダード

価格：￥550（税込）

サイズ（ボールチェーン・耳などを除く 約）：6×8cm

種類：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ

販売ショップ：ダイソー

500円のブラインド商品…！ダイソーで見つけたサンリオグッズ

昨今、ダイソーではさまざまなキャラクターのブラインド商品が数多く展開されています。110円（税込）とお手頃価格なので、たくさん買えるのがいいところなのですが、先日キャラクターグッズ売り場で550円（税込）のブラインド商品を発見！

その名も『パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ スタンダード』です。中から出てきたのは…。

ハローキティ！ただなんだか右頬が腫れているような、いびつな形…。

550円（税込）という価格もあり、はじめは少し気になりましたが、見ているうちになんだか愛着がわいてきました♡

ラインナップは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコの全6種類です。

後ろ姿までしっかり再現！ダイソーの『パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ スタンダード』

パペットということで、実際にこのように指を入れることができる作り。

後ろのしっぽまで、しっかりと再現されています。ボールチェーン付きなので、バッグやポーチなどに付けることができますよ。

今回はダイソーで購入した『パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ スタンダード』をご紹介しました。ちょっぴり想定外なゆがみはあったものの、これはこれで可愛いと思えた商品。

サンリオ好きさんは、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。