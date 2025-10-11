これはいいんか...？さすがに想定外だよ！可愛いけど…思ってたのと違った100均商品
サンリオ好きの筆者は、ダイソーに行くと必ずキャラクターグッズ売り場をチェックするのですが、気になる商品を発見！ダイソーの中ではちょっとお高めの、550円（税込）のブラインド商品が売られていたんです。全6種類のパペットキーホルダーで、筆者の狙いはポムポムプリン…。果たして誰がやってくるでしょうか？
商品名：パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ スタンダード
商品情報
商品名：パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ スタンダード
価格：￥550（税込）
サイズ（ボールチェーン・耳などを除く 約）：6×8cm
種類：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ
販売ショップ：ダイソー
500円のブラインド商品…！ダイソーで見つけたサンリオグッズ
昨今、ダイソーではさまざまなキャラクターのブラインド商品が数多く展開されています。110円（税込）とお手頃価格なので、たくさん買えるのがいいところなのですが、先日キャラクターグッズ売り場で550円（税込）のブラインド商品を発見！
その名も『パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ スタンダード』です。中から出てきたのは…。
ハローキティ！ただなんだか右頬が腫れているような、いびつな形…。
550円（税込）という価格もあり、はじめは少し気になりましたが、見ているうちになんだか愛着がわいてきました♡
ラインナップは、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコの全6種類です。
後ろ姿までしっかり再現！ダイソーの『パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ スタンダード』
パペットということで、実際にこのように指を入れることができる作り。
後ろのしっぽまで、しっかりと再現されています。ボールチェーン付きなので、バッグやポーチなどに付けることができますよ。
今回はダイソーで購入した『パペットキーホルダー サンリオキャラクターズ スタンダード』をご紹介しました。ちょっぴり想定外なゆがみはあったものの、これはこれで可愛いと思えた商品。
サンリオ好きさんは、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。