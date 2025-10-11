日本の万博史上過去最多となる158の国と地域が公式参加し、4月13日に開幕した大阪・関西万博。来場者は右肩上がりで連日大盛況も、実際に訪れた人からは賛否両論の声が─。

【結果一覧】大阪万博のコレが“がっかり”ベスト3

そこで、大阪・関西万博に行った関東・近畿地方在住の男女200人にアンケートを実施。万博の「がっかり」したところはどこですか？

がっかり3位はお隣の国のパビリオン

万博のコレが「がっかり」ランキング。

3位は韓国館。

「1時間以上並んだのに大したことがなかった」（千葉県・65歳・女性）と、9票（5／4）を獲得。

「3位は意外。K-POP風のダンスをシアターで上映していて、若い世代だったら結果が違っていたかも」

大阪・関西万博はミドル世代以上の入場者が多く、それが結果に反映されたのでは、と万博マニアの二神敦さんは指摘する。

「あと韓国料理は普段でも食べられるので、目新しさがない。大阪には鶴橋にコリアンタウンがあり、ミニテーマパークくらい充実している。そういう意味で、肩透かしだと思った人が多かったのでは」（二神さん、以下同）

2位は食べ物の値段。

「家族4人で2万円を超えてしまいびっくりした」（奈良県・48歳・女性）、「すべてが高くてなかなかの散財になった」（東京都・32歳・女性）、「値札を見て驚き。とても手が出ない」（大阪府・56歳・女性）と、68票（41／27）獲得。

万博内には約100の飲食施設があるが、フランス館はコースメニューが1万1000円〜、米国館はメインが4500円〜、クウェートレストランはメインが3850円と、いずれも高価。

「あの価格は日本人にはキツイなとは思います。けれど、今インバウンドの方々がたくさん来ているのは、日本の物価が安いから。あの価格が海外の標準で、この値付けはある意味当たり前」

値段はさておき、クオリティーはどうなのだろう。英国館のアフタヌーンティーが「これで5000円はがっかり」と炎上、駐日英国大使館が謝罪に追い込まれたケースもあるが。

「僕の知人はあまりに食事がおいしかったので、年末年始にハンガリーへ行くと決めたそうです（笑）。ただやっぱり舌に合う、合わないはある。それも含めて、例えばオマーンなど行くチャンスがあまりない国は、現地の味を体験すると、その国に迷い込んだような感覚になれて面白い」

想像を超えたがっかりポイント1位は？

1位は混み具合。

「入場ゲートで想像以上に並んだ」（大阪府・51歳・女性）、「ゆっくり見て回る感じでもないし、炎天下に並んで、どこをどう楽しめばいいのかよくわからなかった」（兵庫県・48歳・女性）、「まだまだ入りたいパビリオンがたくさんあるけど、入れる気がしない。特にヨルダン!」（奈良県・46歳・女性）と88票（55／33）。

「並ばない万博」を掲げてきたものの、イタリア館など人気パビリオンは5時間超えの入場待ちが続く。ただこれも時期によるようだ。

「当初『万博なんてつまらないんでしょ』というネガティブキャンペーンが激しくて、みんな行こうとしなかった。実際に開幕間もなくのころは混んでいなくて、人気の住友館も20分待ちで入れたくらい。その後住友館は4時間待ちの行列ができ、途中から抽選制になった。最初のうちに行っておけばよかった、という後悔組が出てきています」

混めば当然、予約も取りにくくなる。「予約の取りにくさ」は15位で、4票を集めた。

「途中から急に来場者が増え、つながりにくくなった。ベースにネットワークの脆弱さがありました。加えて複雑な予約システムにも問題があった。すべてのパビリオンが予約制というわけではなく、また予約が必要なところにしても何日か前までに予約しなければいけない。海外からの旅行者が何も知らずに万博に来て、現地で何もできないという現象が起きていた」

がっかりランキングを踏まえ、二神さんに大阪・関西万博の総合評価を聞いた。

「合格点の80点。混雑が問題になっていますが、裏返せば会場がコンパクトで回りやすいということ。上海万博は広すぎて端から端まで1時間以上かかりました。

マイナスの20点はスマートフォンを使った予約システム。年配者の中にはスマホのスキルがないゆえに入るチャンスを失っている人も多く、機会が均等でなかった」

がっかり要素も受け入れつつ、連日足を運び続ける。万博の魅力とは何なのだろう。

「半年間しか見ることのできない幻の街だからです。大屋根リングにしても、あんなにすごいものをつくり、ギネスまで載ったのに、一部を除いてなくなってしまう。半年間の期間を逃すと、これから先一生見られない、儚いものです」

大阪・関西万博の閉幕は10月13日。終わりよければすべてよし、となるか─？

二神 敦 万博＆博覧会マニア。1990年の大阪・花の万博から、前回のドバイ万博など16種類の万国博覧会、世界170以上もの博覧会を訪れた。大阪・関西万博もほぼ毎日訪れている

＜取材・文／小野寺悦子＞