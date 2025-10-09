ヤマト運輸は、10月9日から、賃貸住宅向け火災保険「クロネコ「家財もしも保険」」の販売を開始する。

クロネコ「家財もしも保険」は、Webで加入する賃貸住宅向けの火災保険。家財の補償、大家さんへの賠償、借りているお部屋の補償など、賃貸住宅の消費者に必要な補償がすべてセットになっており、2つのプランから選べる。なお、家財の補償対象は自宅の家財のみならず、置き配によるお荷物（どの宅配事業者を利用の場合も補償の対象となる）も含まれる。

予期せぬリスクに備えるWeb完結型保険として、2020年6月に「クロネコ「スマホもしも保険」」の販売を開始し、スマートフォンの“もしも”の故障に対する保険として、好評を得ているという。また、近年、住宅や家財に大きな被害をもたらす自然災害が増えており、自宅の家財に対する“もしも”の安心へのニーズも高まっている。

こうした背景を踏まえ、大切な自宅の家財（家具、家電、衣類など）の補償に加え、置き配の荷物の盗難なども補償する賃貸住宅向けの火災保険の販売を開始する。同商品を通じて、万が一の事故による予期せぬ出費や損害に備えることで、消費者の不安を軽減し、安心な暮らしを支援する。

［商品概要］

商品名称：クロネコ「家財もしも保険」（賃貸住宅向け火災保険）

補償プラン：ベーシックプラン／スリムプラン

保険料：570円〜630円／380円〜440円

補償内容 ：

家財の補償（家財基本特約）

保険金額：100〜700万円（100万円単位で設定）

大家さんへの賠償（借家人賠償責任保険）

保険金額：1000万円

借りている部屋の補償（修理費用特約）

保険金額：50万円（自己負担額3000円）

第三者に対する賠償事故の補償（個人賠償責任保険・ベーシックプランのみ）

保険金額：1億円

商品提供者：

保険募集代理店：ヤマト運輸

引受少額短期保険業者：Mysurance（マイシュアランス）［火災保険］

引受損害保険会社：損害保険ジャパン［個人賠償責任保険］

※クロネコ「家財もしも保険」は、ヤマト運輸が取り扱うMysuranceの「スマート賃貸火災保険」のペットネーム

保険期間：1年間（自動更新）

支払い方法：クレジットカード払い

申し込み方法：クロネコ「家財もしも保険」申込専用サイトから申し込み

［発売日］10月9日（木）

ヤマト運輸＝https://www.kuronekoyamato.co.jp