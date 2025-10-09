ロッテリア、“鶏ごぼう”と“牛カルビごぼう”で秋を感じる和風バーガーを販売する「秋の収穫バーガーフェア」を開催
ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、10月15日から期間限定で、「鶏ごぼうバーガー」など新商品4品を販売する。
ロッテリアは、秋に旬を迎えるごぼうとにんじんを使用した和風バーガーを楽しめる「秋の収穫バーガーフェア」を開催する。
「鶏ごぼうバーガー」は、店内手仕込みのチキン竜田に、国産のごぼうとにんじんを使用したシャキシャキ食感のきんぴらを合わせ、ロッテリア特製てりやきソース、レタス、マヨネーズなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品。醤油ベースの味付けで素材の風味を活かしたきんぴらや、ジューシーな味わいのチキン竜田、焦がし醤油を使用したコク深い味わいの特製てりやきソースが織りなす、和風バーガーに仕上げた。
「牛カルビごぼうバーガー」は、ハンバーグパティに甘辛く味付けした牛カルビを合わせ、きんぴら、レタス、特製てりやきソース、マヨネーズなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品とのこと。旨みたっぷりの牛カルビと、噛むたびに素材本来の味わいが口いっぱいに広がるきんぴらは相性抜群となっている。
また、唐辛子の辛みとニンニクの旨み、ビネガーの酸味のバランスが絶妙な特製旨辛ソースを合わせた、「旨辛鶏ごぼうバーガー」や「旨辛牛カルビごぼうバーガー」も用意した。
ぜひこの機会に「秋の収穫バーガーフェア」で、秋限定の味わいを楽しんでほしいという。
「旨辛鶏ごぼうバーガー」は、「鶏ごぼうバーガー」に、唐辛子の辛みとニンニクの旨み、ビネガーの酸味のバランスが絶妙なロッテリア特製旨辛ソースを合わせた一品。旨辛ソースのコクや辛みが、チキン竜田の旨みやきんぴらの素材本来の風味を引き立てる。
「旨辛牛カルビごぼうバーガー」は、「牛カルビごぼうバーガー」にロッテリア特製旨辛ソースを合わせた商品。濃厚な旨みの牛カルビと、香ばしい風味のきんぴらに旨辛ソースが調和した、ガツンと食べ応えのあるバーガーに仕上げた。
［小売価格］
鶏ごぼうバーガー：560円
牛カルビごぼうバーガー：590円
旨辛鶏ごぼうバーガー：590円
旨辛牛カルビごぼうバーガー：620円
（すべて税込）
［発売日］10月15日（水）
ロッテリア＝https://www.lotteria.jp