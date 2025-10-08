日向坂46藤嶌果歩「44歳だと今の童顔っぽさがなくなっているかなって…」河田陽菜と“2050年の自分たち”を想像
日向坂46の河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月3日（金）の放送は、河田陽菜と藤嶌果歩が“2050年の自分たち”を想像していました。
◆25年後の2人は…
河田：もう10月！
藤嶌：早いですよね〜。
河田：なんか怖いね。
藤嶌：でもうれしいです！
河田：なんで？
藤嶌：私は早く……。
河田：早く1年終わりたいタイプ？
藤嶌：早く駆け抜けたいです！
河田：なんでなんで？
藤嶌：やっぱり、早く次の年になってほしいから。
河田：え、でも2026年だよ？
藤嶌：え、いいじゃないですか。26が嫌いなんですか（笑）？
河田：いや、なんかどんどん数字が大きくなっていくのが怖いの。「2050年」とか怖くない？
藤嶌：え、ワクワクしちゃう！
河田：嘘だ!?
藤嶌：2050年になったら何歳になっているんだろう？
河田：たしかに。
藤嶌：ちょっと計算しましょう。今が2025年だから、自分の年齢にプラス25？
河田：私49歳（笑）。
藤嶌：私は来年で20歳だから、44歳！
河田：ヤバい！
藤嶌：でも私44歳も楽しみかもしれないです。魔性の女になっているかも（笑）。
河田：そういう未来（笑）!?
藤嶌：美魔女になってるかもしれません（笑）。
河田：でも、たしかになってそう。
藤嶌：なってそうですか？ 44歳だと今の童顔っぽさがなくなっているかなって思うので。
河田：いや、このままのかわいい44歳かもよ？
藤嶌：キャー！
河田：私は50歳目前だから、何してるんだろ……自分で駄菓子屋さんをやるには、ちょっと早い年齢かな？
藤嶌：フフフ（笑）。駄菓子屋さん行きたーい！
河田：49歳……楽しみだね（笑）。
藤嶌：楽しみですね！
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9588
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの藤嶌果歩
パーソナリティの河田陽菜と藤嶌果歩
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9588
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12646
