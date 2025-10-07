東京ディズニーランドのアドベンチャーランドにある、ロマンティックな雰囲気が魅力の「ブルーバイユー・レストラン」

「ブルーバイユー・レストラン」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のスペシャルドリンク2種が登場します。

混ぜるとキラキラが舞う、クリスマスの特別なディナーにぴったりのドリンクです。

ブルーバイユー・レストラン“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルドリンク

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーランド／アドベンチャーランド「ブルーバイユー・レストラン」

“ディズニー・クリスマス2025”の期間中、「ブルーバイユー・レストラン」では2種類のスペシャルドリンクを用意。

乳酸菌飲料とアプリコットをベースにした爽やかな味わいのスパークリングドリンクです。

アルコールなしの「スパークリングドリンク」と、お好みでラムを加えて楽しめる「スパークリングカクテル」から選べます。

どちらのドリンクも、混ぜると金色のキラキラがグラスの中で舞い、クリスマスの夜をロマンティックに演出してくれます。

スパークリングドリンク(乳酸菌飲料&アプリコット)

価格：1,200円

乳酸菌飲料のやさしい甘さとアプリコットの風味が楽しめる、ノンアルコールのスパークリングドリンク。

赤と白のグラデーションにミントが添えられ、クリスマスらしい彩りも素敵です。

お酒が苦手な方やお子さまでも、クリスマスの特別な雰囲気を楽しめます。

スパークリングカクテル(ラム、乳酸菌飲料、アプリコット)

価格：1,600円

※アルコールドリンクです

「スパークリングドリンク」に、別添えでラムが付いてくるスペシャルカクテル。

ラムを注ぐ量をご自身で調整できるので、好みの濃さでカクテルを味わうことができます。

「ブルーバイユー・レストラン」で提供されるスペシャルコースと合わせていただくのもおすすめです。

東京ディズニーランド／アドベンチャーランド「ブルーバイユー・レストラン」で販売される、“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルドリンク2種の紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

