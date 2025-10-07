【前後編の後編／前編を読む】妻に「ママ」を求めてしまう哀しき50歳夫 原因は“親失格の実母”と“バイト先の女将”のせいなのか

高藤峻也さん（50歳・仮名＝以下同）は自らを「そばに女性がいないと落ち着かない」タイプだと語る。幼少期は、母からネグレクトを受け、妹は非行に走った。大学生時代には、バイト先の女将と道ならぬ関係をもってしまう。日本の男性には妻を「母」のように思ってしまう人が少なくないというが、峻也さんの場合は、それが人より激しいのかもしれない……。

大学を卒業すると、峻也さんは第一志望の企業に入社し、張り切って働き始めた。1度聞いたことは忘れず、要領よく仕事をこなしていった。先輩に誘われれば必ず飲みに行き、仕事や人間関係について話を聞いた。半年もたつと、同期の中には「やる気が出ない」「何のために働いているのかわからない」という声が上がり、退職していく者も出始めたが、彼は常に生き生きと動いていた。自分で稼いで自分で暮らしていけることが楽しくてたまらなかった。

よりにもよって、出産予定日の直前に…

「会社中の仕事を覚えたいくらいでした」

そんな新卒を会社は放っておかない。上司の覚えもめでたく、3年目で大きなプロジェクトのメンバーに抜擢された。忙しい日々だったが、そんな輝く男がモテないわけがない。上司や先輩からは「女でしくじるなよ」と言われていたから、峻也さんはそのあたりは慎重だった。

「もともと僕はそんなにお人よしではないし、人の裏を見ようとする習性があったから、そう簡単に女性には騙されない。そこは自信がありました。それに恋愛や結婚にはあまり興味がなかった」

友佳子さんとの出会い

だが順調に仕事で活躍していると、周りが放っておかない。28歳のときに先輩が、「そろそろ結婚を考えたほうがいいんじゃないか」と、自分の妻の友人を紹介してくれた。先輩のメンツをつぶさないようにと会ってみたのだが、峻也さんは一目で相手の友佳子さんに惹かれた。同い年だが浮ついたところがまったくなく、落ち着いた地味な女性だった。そこがよかった。

「どうやって家庭を作るかわからなかったけど、この人に任せておけば大丈夫だろうという確信がわいてきて……。2、3回会ったところで結婚を申し込みました。友佳子は『結婚？ お互いに全然わかりあってないと思うけど』と笑っていました。彼女は何を聞いてもパニクったりしない。常に堂々としていて、ものごとを冷静に判断する。『僕はすでにあなたを信頼しているんだ』と言ったら、『信頼だけで結婚していいの？』と。鋭い指摘ですよね。でも僕はそれでいいと思っていた。恋愛感情なんて不確定なものより、信頼感のほうがずっと大事だと思うと言ったんです。彼女は『わかった。じゃあ、このままホテルに行こう』って。それもそうかなと思って行ってしまいましたが、慣れない僕をうまく導いてくれて。性的な場面で男がリードしなくちゃいけないなんて僕は考えていなかったので、彼女が慣れていてよかったなと思った」

いろんな男の人と出会ってきたのと尋ねると、友佳子さんは「そうでもないけど、私はちゃんと恋愛してきたから」と言った。その言葉に、峻也さんは生まれて始めて羨ましいと素直に思ったという。

「僕はものすごくいろいろなものが欠落している人間だと、社会に出てよくわかったんです。だから友佳子から『愛情とか人を好きになる気持ち』を学びたかった」

どこまでも素直なのが峻也さんの特長なのかもしれない。

母と妹は…

結婚を決めてから、疎遠になっていた母親に連絡をとってみた。だが母は「あら、そうなの。おめでとう」と言うだけで、ほとんど興味を示さなかった。一方、妹はシングルマザーとしてたくましく生きていた。あんな家庭環境で、しかも妊娠してすぐ相手が行方をくらましたのに絶望することなく出産、その後は生活保護を受けながら暮らしていた。子どもが1歳になるころ仕事を始め、その後は高卒認定をとるために独学で勉強するなど、かなりがんばっていたようだ。

「ごくまれに連絡を取り合っていた妹は、心から結婚を喜んでくれて……。29歳のときに結婚したんですが、姪っ子はもう10歳になっていました。妹とその娘の関係は、完全に友だちみたいでおもしろかった。妹は自らそういう関係を構築したんでしょうね」

妻となった友佳子さんは早くに母に死なれ、男手ひとつで育てられた。父はいつでも彼女の味方で、ひとり親ではあったが「愛情はたっぷり受け取った」そうだ。

妻の妊娠に落ち着かず…

ふたりの結婚生活はそれぞれが仕事中心となった。子どもをどうするかという話し合いはしていなかった。彼は自然に任せればいいと思っていた。

「それが結婚して半年ほどたったところで、友佳子が妊娠したって。子どもができたのよと言われて、どういうリアクションをしたらいいか迷いました。友佳子は笑って『いいのよ、素直に言いたいことを言ってみて』と。『言葉が出ない』と伝えました。喜ぶべきなのはわかっているけど、素直に喜べない。友佳子には僕の生育歴をほぼ話していましたから、彼女は『あなたはきっと困惑すると思ってた』って。でもそれでいいと思うよ、これから徐々に何か感じてくれればいいと言ってくれた。そういうところが彼女のすごいところです」

妻のお腹が大きくなっていく。エコーの写真を見たり胎動を聞いたりしながら、彼は少しずつ「命が育っている」と実感した。だが出産日が近づくにつれ、落ち着かない気持ちになっていった。妻がどっしり構えているのが信じられないくらいだった。

「それで出産予定日の数日前に、よく行くバーで顔見知りになった女性と関係をもってしまった。わけわからないですよね。自分でも何をやっているんだろうと思った。彼女とは出産前後に数回、会いました。子どもが生まれたばかりなんだと正直に言ったら、私とは遊びだったのねと言われて、そういうことじゃないと……。結局、なんだか揉めてしまって、彼女が自宅に電話をかけてきて友佳子が出ちゃって」

そのときの友佳子さんは、落ち着いた、どちらかといえばドスの効いた声で「あなたは既婚者と知っててつきあったんだから、私が慰謝料を請求できるんですよ。困るでしょ。この人からは手を引いたほうがいいわよ」とすごんでみせた。退院して帰宅してからわずか1ヶ月後のことだった。

「電話を切った友佳子は、『あなたもね』と僕を見た。夫の浮気に怒るでもなく悲しむでもなく、淡々と浮気相手を蹴散らした友佳子はなんだかかっこよかった。ありがたかった。『遊びか本気か知らないけど、妻にわからせるようなことはしないで』と言われたので、謝るしかありませんでした」

「やらかし」は１度で終わらず…

だがその後も、峻也さんは「やらかして」しまう。30代では2年つきあった彼女と別れる際に揉め、彼女が自宅に来てしまうという事態になった。そのときも友佳子さんは玄関に仁王立ちになり、「あなたがどうしてもうちの夫と一緒になりたいというなら離婚してもいいけど、あなたたちが生活を送れないほど慰謝料を請求しますよ」とすごんだ。

「相手が怯むのを見て、友佳子は『ほら、しょせんその程度の愛情なんでしょ』と淡々と言っていました。妻は最強だと思いましたね。そのころはひとり息子も小学校に入っていたのですが、妻は『子どものためにいい父親でいろ』というようなことは言わなかった。ただ、『どうせなら命がけになるような恋をしてみなさいよ』と言われました」

40代前半、またも不倫が妻にバレた。そもそも峻也さんがバレるような言動をとるからすぐにわかってしまうのだ。急に帰宅が遅くなったり外泊したり、変な嘘を重ねたり。妻にバレるとホッとするという妙な心のメカニズムが働くのだと彼は言う。

「40代のときは相手が20歳も年下だったから、彼女のわがままを叶えてあげるのがうれしくて入れ込んでしまった。バレて彼女に別れようと言ったら、彼女が『死んでやる』と言いだして、僕がパニックに陥ったんです。妻はわざわざ彼女の部屋に行ってくれて、諄々と話をしたそうです。そのときは脅すような態度はとらず、彼女を説き伏せた。帰宅してから『仏の顔も三度だからね』『あんな若い子と関係をもつなんて罪だよ、かっこ悪い』と言われました。いつか友佳子に捨てられるかもしれないと僕も危機感を覚えたくらいです」

いちばん安心するのは妻、だからこそ…

妻に3度まで尻拭いをさせてしまったのは忸怩たる思いがあると彼は言う。だが、彼はそこに満足感を得ているのではないだろうか。自分のために妻が力を尽くしてくれること、見捨てないでいてくれることが、彼の安心感につながっているような気がしてならない。彼は妻の愛情を無意識に試しているのかもしれない。愛を与えることも受け取ることも、彼の習性からは遠いところにあるのではないだろうか。

「どうしたら妻といい関係をもてるのか。不倫をしなければそれでいいのか。僕にはわからないんですよね。相手の女性のことはみんな好きだったし、一緒にいると楽しいんだけど、僕がいちばん安心するのは妻。それがわかっているからこそ、不倫してしまうのかもしれない」

安心して妻のもとにいるために、彼は不倫を繰り返すのだろうか。彼の不安定な、心を封印するような生活を送っていた過去がそうさせるのだろうか。そのあたりは彼にもわからないという。

次はないからねと妻に言われているにもかかわらず、数ヶ月前から彼はまた新たな女性になびいている。風が吹いたら泳ぎ出すこいのぼりのように彼はふわふわと浮いたように行動する。

「友佳子に見限られたら本当に生きていけないと思う。わかっているのに、どうしてこういう行動をとってしまうんでしょうか」

そう言いつつ、どこか深刻さはない。もしかしたら、この現実感のなさが、彼の魅力につながっている可能性もありそうだ。

峻也さんの妻への態度には、どこか「甘え」に似たものを感じさせる。それはやはり幼少期の母との関係が影を落としているのかもしれない。【記事前編】では、その半生をたどっている。

