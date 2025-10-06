今すぐ【ミニストップ】へ走れーーーーッッ！！ 食べ逃したくない♡「新作デザート」

パフェやソフトクリームなど、クオリティの高いオリジナルスイーツが人気の【ミニストップ】で、秋の新作が発売中。紅はるかを使用したプレミアムソフトのほか、昨年大好評だった「台湾蜜いも」シリーズも再登場しています。そこで今回は、今年も思う存分に味わいたい「新作デザート」をまとめました。

秋のプレミアムソフトの主役は紅はるか

「プレミアムソフト モンブランキャラメリゼ」の特長は、紅はるかソフト・モンブランクリーム・白ゴマキャラメリゼの3つ。ソフトクリームとモンブランクリームには紅はるかを使い、さつまいものねっとりとした食感や甘みを引き出しています。白練りゴマを加えたキャラメリゼをトッピングすることで、食べるたびに上品なゴマの香りも感じられそうです。

味もビジュアルもプレミアム感◎

@oimo.jpさんが「ぽっくり濃厚ミルキー！」と絶賛する紅はるかソフトには、紅はるかの焼き芋ペースト入り。紅はるかとソフトクリームのミルク感が混ざり合うことで、ミルキーな口当たりに仕上がっているようです。モンブランクリームを合わせて食べると、より濃厚な紅はるかの風味を味わえるかも。

今年もまた台湾蜜いもが食べられる！

昨年の秋スイーツで登場したパフェ「台湾蜜いも」が再登場！ 今年もソフトクリームと蜜いもを組み合わせた、ひんやり & あったかなスイーツが楽しめます。「ダブル蜜いも 紅はるかクリーム」は台湾蜜いもに添えた北海道ソフトにモンブランクリームを重ね、台湾蜜いもと紅はるかを両方味わえる点が特徴です。

2種類のさつまいもと濃厚ソフトが贅沢

使っている台湾蜜いもは、糖度25%以上のものを厳選。北海道ソフトが後味さっぱりなので、糖度の高い台湾蜜いもと組み合わせても、蜜いもとミルクの甘みが引き立ちそう。モンブランクリームが加わることで、焼き芋のねっとり感が強調された贅沢なおいも感を味わえますよ。

おいも好きなら見逃せない【ミニストップ】の「新作デザート」。どちらもさつまいもが主役ですが、仕上がりは全く違うので両方食べ比べてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oimo.jp様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる