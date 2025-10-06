°¦¾Î¡ÈÂÀ¤â¤â½÷¿À¡É¤Î´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÈþµÓÁ´³«¡ª¤·¤Þ¤·¤Þ¥È¥Ã¥×¥¹¡õÄ¶Ã»¥Ñ¥ó»Ñ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ä¡ÚPHOTO¡Û
¡ÉÂÀ¤â¤â½÷¿À¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤¬·ò¹¯Åª¤ÊÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¡É
¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥ç¥ó¡¢²Æ¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ÇÉâ¤ÎØ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÈ®Ñï¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê»°¤ÄÊÔ¤ß¥Ø¥¢¤ËÅ·»È¤Î±©¤ÎÁõ¾þ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÀÄÇò¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÌÜÉ¡Î©¤Á¤ÎÀ°¤Ã¤¿Æ¸´é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡ÈÂÀ¤â¤â½÷¿À¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ëÈþµÓ¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¡£·ò¹¯Åª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ï¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï2002Ç¯2·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£2018Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢K¥ê¡¼¥°¤Î¶â±ºFC¡¢V¥ê¡¼¥°½÷»ÒÉô¤ÎÀµ´±¾±¥ì¥Ã¥É¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥¹¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤Î¸¶½£DB¥×¥í¥ß¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡¦¥½¥¦¥ë¥·¥ê¡¼¥º2024¡×¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î±þ±çÃÄ¤òÌ³¤áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£