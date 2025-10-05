Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦µÏÃÛ»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¸½¿¦¤Î±Ê¾¾¸ç»á¤¬£´Áª
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦µÏÃÛ»ÔÄ¹Áªµó¤Ï5Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ìÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¸½¿¦¤Î±Ê¾¾¸ç»á¤¬4´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦µÏÃÛ»ÔÄ¹Áªµó¤Ï¸½¿¦¤È¿·¿Í3¿Í¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤ê5ÆüÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ìÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¸½¿¦¤Î±Ê¾¾¸ç»á¡Ê71¡Ë¤¬6319É¼¤ò³ÍÆÀ¡£3204É¼¤À¤Ã¤¿¼¡ÅÀ¤Î±ÒÆ£Îµ°ìÏº»á¡Ê51¡Ë¤Ë3100É¼Í¾¤ê¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ4´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾2¿Í¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ÏÆ£ËÜ¼£Ïº»á¤¬2766É¼¡¢µµ¹Ã¥Ò¥µ¥¨»á¤¬214É¼¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎµÏÃÛ»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï56¡¦54%¤Ç¡¢Á°²ó4Ç¯Á°¤ò4¡¦01¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£