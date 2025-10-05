¼Â²È¤òÁêÂ³¤·¤¿¤±¤ÉÃ¯¤â½»¤Þ¤Ê¤¤¡Ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡Ö12Ëü±ß¡×¤Î²È¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¶õ¤²È¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¡ÖºÇÂç6ÇÜ¡×¤Ë¤Ê¤ë¡©
¶õ¤²È¤òÊüÃÖ¤¹¤ë°ìÈÖ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÆÃÎã¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÇ¶â¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½»ÂðÍÑÃÏ¤Ë¤ÏÆÃÎã¤È¤·¤Æ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÇ³Û¤ÏºÇÂç¤ÇÄÌ¾ï¤Î6Ê¬¤Î1¤Þ¤Ç¸º³Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢´ÉÍý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¶õ¤²È¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö¶õ²ÈÅùÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤«¤é¡ÖÆÃÄê¶õ²ÈÅù¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÄê¶õ²ÈÅù¤Ë»ØÄê¤µ¤ì´«¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯´Ö12Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¡¢ºÇÂç¤Ç6ÇÜ¤Î72Ëü±ß¤Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆÃÄê¶õ²ÈÅù¤Î»ØÄêÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¶õ¤²È¤Ç¤¹¡£
¡¦¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ì¤ÐÅÝ²õ¤Ê¤ÉÊÝ°Â¾åÃø¤·¤¤´í¸±À¤¬¤¢¤ë
¡¦¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ì¤ÐÃø¤·¤¯±ÒÀ¸¾åÍ³²¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡Ê¤´¤ß¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤Ê¤É¡Ë
¡¦Ãø¤·¤¯·Ê´Ñ¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦¤½¤Î¤Û¤«¼þÊÕ´Ä¶¤ÎÊÝÁ´¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶õ¤²È¤ÎÊüÃÖ¤Ï»×¤ï¤Ì½ÐÈñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ¶õ¤²ÈÊüÃÖ¤Ë¤è¤ë3¤Ä¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¶õ¤²È¤ÎÊüÃÖ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÁý³Û¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤äÅÝ²õ¤Î´í¸±
¡¦»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼
¡¦ÉÔË¡Åê´þ¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¥ê¥¹¥¯
Ã¯¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·úÊª¤Ë¤ÏÄê´üÅª¤Ê´¹µ¤¤äÀ¶ÁÝ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÂÕ¤ë¤È¡¢¥«¥Ó¤ä±«Ï³¤ê¡¢¥·¥í¥¢¥êÈï³²¤Ê¤É¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢ËÄÂç¤Ê½¤Á¶ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÝ²õ¤Î´í¸±À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¼«¼£ÂÎ¤«¤é»ØÆ³¤ä´«¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¶¯À©²òÂÎÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤ò½êÍ¼Ô¤¬ÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·úÊª¤ÎÎô²½¤¬¿Ê¤à¤È»ñ»º²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤âÇã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²òÂÎÈñÍÑ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Ç¤·¤«Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ¤²È¤ÏÉÔË¡Åê´þ¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤¬¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£Êü²Ð¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶õ¤²È¤ÎÊüÃÖ¤Ï·ÐºÑÅªÂ»¼º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊüÃÖ¤¹¤ëÁ°¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤3¤Ä¤ÎÁªÂò»è
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÁý³Û¤ä¼Ò²ñÅª¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶õ¤²È¤òÊüÃÖ¤»¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼ç¤ÊÁªÂò»è¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇäµÑ¤¹¤ë
¡¦ÄÂÂß¤Ë½Ð¤¹
¡¦¼«Ê¬¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë
³Î¼Â¤Ë¶õ¤²ÈÌäÂê¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë°ìÈÖ¤ÎÊýË¡¤Ï¡ÖÇäµÑ¡×¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÀìÌç¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÇäµÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½¶â²½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ê»ñ»º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²òÂÎ¤·¤ÆÅÚÃÏ¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÀ¤âÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î©ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤È¤·¤ÆÂß¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿²ÈÄÂ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½é´üÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ñ»º¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¼ñÌ£¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ä¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤ÏÊüÃÖ¤»¤º¡¢Áá´ü¤Ë¡ÖÂÐºö¡×¤ò¹Ö¤¸¤è¤¦
ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤ò¶õ¤²È¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬ºÇÂç6ÇÜ¤ËÁý³Û¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃÄê¶õ²ÈÅù¡×¤Î´«¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·úÊª¤ÎÎô²½¤Ë¤è¤ë½¤Á¶Èñ¤ÎÁýÂç¤ä»ñ»º²ÁÃÍ¤ÎÄã²¼¡¢ÈÈºá¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬È¼¤¦¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¶õ¤²ÈÌäÂê¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÇäµÑ¤äÄÂÂß¡¢¼«¿È¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá´ü¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¶õ¤²È´ÉÍý¤ÎÀìÌç²È¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÅù¤Î½»ÂðÍÑÃÏÆÃÎã¤Ë·¸¤ë¶õ¤²ÈÂÐºö¾å¤ÎÁ¼ÃÖ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー