会社が崩壊する本当の理由とは？家族経営が原因になるトラブルがめちゃくちゃ関わってます。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて、倒産させないプロとして知られる市ノ澤翔氏が、「会社が崩壊する本当の理由とは？家族経営が原因になるトラブルがめちゃくちゃ関わってます。」と題した動画を公開。日本の約9割を占めると言われる家族経営の会社で、なぜトラブルが絶えないのかについて徹底解説した。



冒頭で市ノ澤氏は、「これが日本の家族経営の中で一番多いトラブルなんです」と強調。視聴者に向けて、「自分は大丈夫だと思っている人ほど危険なんです」と、“過信”に潜むリスクを警鐘した。「家族経営でトラブルない会社の方が少ないかもしれないよね」との発言も飛び出し、家族だからこそ生じやすい火種を浮き彫りにする。



市ノ澤氏は具体例として、お金のトラブルを筆頭に、事業承継、家族間の骨肉の争い、いわゆる“無敵の人”問題、孔子混同など、実際に中小企業の現場で頻発している事象を挙げた。「お金の問題っていうのはね、争いの火種になるね」「親が生きてる時は平等に分ければいいかなんて言ってたのが、いざ相続になると裁判沙汰になることも多い」と、身近な例を交えながらリアルなトラブルの実態を明かす。



事業承継においても、「トップをどっちか決めなきゃいけないんだよね」「社長に全権限を移して、会長は口出ししない」ことの重要性を説き、「先代の会長が全てに口出ししてきて、社長が自分の意志で何もできない状態だと、揉め事に発展する」と家族内の役割と権限分担をルール化することの必然性を指摘した。



さらに、“無敵の人”問題にも触れ、「親族だからという理由だけで採用し、仕事をしなくても給料をもらうポジションを築くと、社内の雰囲気や生産性に悪影響が出る」として、親族採用のリスクを語った。「無敵の人に何かを期待するだけ無駄かもしれない」という本音も飛び出した。



終盤では、「うちは家族仲がいいから大丈夫」と過信することが一番のリスクだと強調。「家族だからといって特別扱いせず、他の社員と同じように取り扱うこと」が家族経営を円滑に続けるために不可欠とし、「経営者になったならば楽をするな、苦労を率先して引き受けよ」と力強く締めくくった。



市ノ澤氏は最後に、「今回の動画を参考に、家族経営している方は“自分は大丈夫”という思い込みにならず、必ずルールの徹底と予防策を取って経営に役立ててほしい」と呼びかけた。